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Дмитрий Шевчик: Мою деятельность определил Кривой Рог

4 октября, 08:32

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Первое место работы предпринимателя было в родном городе

Сферу деятельности гендиректора ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрия Шевчика определил его родной город, Кривой Рог. Об этом он рассказал в эфире проекта "Украина выбирает" на телеканале "Украина 24".

"Определяющим образом сферу моей деятельности определил Кривой Рог. Кривой Рог – это промышленный, трудовой город. Я родился в Кривом Роге. Мои родители, папа и мама, окончив институт в Донецке, приехали в Кривой Рог по распределению, как это было раньше. Здесь я и учился в школе, здесь я учился в институте первом, который окончил", – говорит Дмитрий.

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По словам Шевчика, его первое место работы тоже было в Кривом Роге.

"На предприятии "Кривбасс Пром", там я отработал три года. Там я впервые узнал, что такое организация. Что такое большой коллектив. Какими необходимо обладать качествами, чему нужно научиться, чтобы быть полезным команде. Затем я работал на "Южном горно-обогатительном комбинате", 11 лет. Там последние три года я состоял в кадровом резерве", – добавил он.

Именно тогда он принял участие в конкурсе на место гендиректора "Центрального горно-обогатительного комбината", и выиграл его. Вот уже пять лет Шевчик находится во главе этого предприятия.

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работа Кривой Рог Днепропетровская область комбинат
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