Днепр готовится к празднику Воскресения Христова: где освятить пасхи и как правильно выйти из поста

Диетологи советуют верующим после строгого поста возвращаться к привычному рациону постепенно и не спеша

Днепр готовится к празднику Воскресения Христова. Фото: Facebook

Днепр готовится отметить праздник Воскресения Христова – к нему готовятся не только горожане, но и храмы, где в ночь на воскресенье, 28 апреля, пройдут богослужения. Кроме того, к празднику готовятся и полицейские, которым в этот день предстоит охранять общественный порядок.

ТАИНСТВО.

Все православные храмы в праздничную ночь будут вести службу. Горожане смогут принять участие в пасхальной Полунощнице, крестном ходе, а также в утренней и праздничной литургии.

По традиции, Евангелие будет прочитано на нескольких языках: древних и современных. После чего священнослужители освятят артос (квасной хлеб), а затем приступят к освящению пасхальных куличей.

"Я прихожу на ночную службу по нескольким причинам. Во-первых, потому что храм — это место силы, там я чувствую легкость, моральное удовольствие и привожу свои мысли в порядок. А во-вторых, к тому, чтобы находиться всю ночь в храме и провести службу, нужно прийти. Если человек к этому морально не готов, то он не выстоит эти несколько часов. В этому году на Богослужение я будут в Свято-Покровском храме в селе Рубановское", — рассказала "Сегодня" днепрянка Дарья Литвиненко.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ.

"Светлое Христово Воскресение — это праздник, который является вершиной духовного пути любого христианина. Этот путь начинается Великим Постом. Он доходит до своей эмоциональной кульминации в Страстную седмицу. Великая суббота — это уже начало празднования Пасхи. В этот день священнослужители меняют черные облачения на белые. Читается Евангелие о Воскресении Христовом. Мы уже вступаем в празднование Пасхи, которое со всей полнотой открывается для нас в пасхальную ночь произнесением древнего возгласа: "Христос воскресе", — рассказывает управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

ГДЕ БУДЕМ СВЯТИТЬ.

Освятить куличи местные жители смогут не только ночью, но и днем. Храмы во всех районах города будут принимать прихожан в субботу до самого вечера. На пл. Троицкой находится Свято-Троицкий собор — освящение куличей там начнется в 2:00 и продлится до 13:00. Кстати, именно туда будет доставлена лампада с Благодатным огнем из храма Воскресения Христова, который находится в Иерусалиме.

На ул. Симферопольской горожане могут прийти на службу в храм Иконы Божией Матери "Иверская". Освящение пасок там начнется 27 апреля с 17:00. Для жителей левого берега праздничное таинство будет проводиться в Свято-Трехсвятительском храме на ул. Юридической.

ПОСЛЕ ПОСТА – ЩАДЯЩИЙ РАЦИОН.

Тем, кто выдержал поста, диетологи советуют умеренно возвращаться к привычному рациону, выпивая 2,5 л воды в сутки. А "запускать" организм нужно яйцами и рыбой, затем каждые три дня можно вводить новый продукт. В промежутках можно также пополнять стол молочными продуктами.

"В пасхальный период я рекомендую есть 8-10 яиц в неделю. Мясо нужно разделить на два типа: птица и красное мясо. Лучше употреблять постные части индейки и курицы. Для женщин будет достаточно 100 грамм белого мяса за прием, для мужчин – 150 граммов. Красное мясо идеально работает в период, когда мы вышли из поста и организм уже адаптировался переваривать сложный белок. Мы его берем и для мужчин, и для женщин 100 г за прием. Также можно употреблять 70% термически обработанных овощей и 30% свежих", — рассказала "Сегодня" врач, специалист по современной практической диетологии Юлия Камышная.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как приготовить диетический кулич. Кондитер с 12-летним стажем Марина Иванченко поделилась с корреспондентами "Сегодня" собственным рецептом безглютенового кулича.

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