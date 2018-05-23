Днепр остался без воды из-за аварии

Сегодня, 09:14

Жители города опубликовали видео поломки на трубопроводе

Фото: dnl.dn.ua
Фото: dnl.dn.ua

В ночь на среду, 23 мая, на магистральном трубопроводе в Днепре произошла крупная авария. Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Крупная авария на магистральном трубопроводе. На период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение. Ориентировочный срок ремонтных работ 5-6 часов", – сообщил Лысенко на своей странице в Facebook.

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Как отмечают жители Днепра в комментариях, воды сейчас нет на жилмассивах Победа, Солнечный,Парус, в центре города.

Кроме того, очевидцы опубликовали видео аварии на трубопроводе. 

Напомним, ранее жители пятиэтажки в Днепре на неделю остались без воды. При этом лишь на четвертые сутки людям подвезли цистерну технической воды. Все это время жители дома обращались в аварийную службу и в  водоканал, но там, узнав, что дом имеет статус ОСМД, решать проблему отказались. 

Кроме того, недавно в Киеве прорвало трубу, водой залило дворы. Были затоплены подходы к подъездам и подтоплены автомобили. От водоснабжения отключили пять домов.
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"Сегодня"

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