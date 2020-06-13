Фонд Рината Ахметова передал медикам Кривого Рога современное оборудование для помощи пациентам с коронавирусом

В инфекционной больнице города сейчас находятся девять больных COVID-19 и более 40 горожан с подозрением на эту инфекцию

В инфекционной больнице Кривого Рога появился аппарат искусственной вентиляции легких, который максимально подстраивается под пациента и приступает к работе в считанные минуты.

В больнице спасают жизни пациентов, которые имеют осложнения из-за заражения инфекцией коронавируса. "Сегодня" узнавали – готовы ли врачи к работе с новым оборудованием.

Девять больных COVID-19 и более 40 горожан с подозрением на коронавирус. Столько пациентов в настоящее время находятся в инфекционной больнице Кривого Рога. К началу пандемии в медучреждении было только три аппарата искусственной вентиляции легких. Чтобы увеличить их количество, задействовали оборудование других больниц города.

"У нас есть в реанимации 13 аппаратов ИВЛ, за счет того, что с нами поделились те больницы, которые не проводили плановых операций", – объясняет и.о. директора инфекционной больницы Елена Партоева.

Реклама

Сейчас спасать жизни пациентов будет новейший аппарат ИВЛ производства Франции. Его государственной больнице передал Фонд Рината Ахметова.

"Мы помогали, помогаем и будем помогать. Поставлялись и тесты ПЦР, и маски, и средства дезинфекции. Но сегодня очередь – за этой сложной аппаратурой, которая необходима для лечения последствий коронавируса", – заявил генеральный директор Северного горно-обогатительного комбината Андрей Скачков.

"Это совершенно другой уровень оборудования. Это аппарат искусственной вентиляции интеллектуального уровня, экспертного класса. А по всем мировым протоколам, для проведения искусственной вентиляции легких, если она необходима, должно применяться это оборудование", – объясняет начальник управления здравоохранения Кривого Рога Константин Мурашко.

Помощь государственные больницы страны получают в пределах проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", этот проект стал частью большой программы "Ринат Ахметов – спасение жизней".

"Меня поражает героизм всех, кто на местах. Все объединились ради одной цели. Круглосуточная работа местной власти, всех служб заслуживают огромного уважения. И, конечно же, впечатляет героизм врачей. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасать людей", – заявил бизнесмен, основатель Благотворительного Фонда Ринат Ахметов.

К работе с сверхсовременным оборудованием в медучреждении подготовились заранее. Двое анестезиологов больницы приняли участие в онлайн-обучении, которое организовал Фонд Рината Ахметова. Рассмотрев аппарат искусственной вентиляции легких, анестезиолог Денис Турапин выделяет преимущества нового оборудования.

"Здесь идет индивидуальный подбор параметров, как по особенностям человеческим, так и по характеру заболевания, с учетом тех изменений легких, которые есть у коронавирусных пациентов", – говорит анестезиолог инфекционной больницы Денис Турапин.

Чтобы овладеть тонкостями нового оборудования, для медиков устроили инструктаж. Многообразие интеллектуальных режимов позволяет подключать пациентов к аппарату ИВЛ в кратчайшие сроки.

Реклама

Для подключения пациента необходимо две-три минуты. В целом государственные больницы страны получат 200 сверхсовременных аппаратов.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за то, что он помогает вообще всей Украины и нам, в том числе. Потому что без помощи и поддержки вот таких фондов нам бы было очень тяжело в этой эпидемии", – говорит и.о. директора инфекционной больницы Елена Партоева.

"Я благодарен Фонду Рината Леонидовича Ахметова за то, что в таких сложнейших экономических условиях в стране Фонд находит возможность помогать Кривому Рогу. На благо здоровья, на благо работы нашего родного города и Украины в целом", – заявил советник городского головы Кривого Рога Константин Павлов.

В течение недели в Украину прибыли 32 аппарата искусственной вентиляции легких – это самая крупная партия от начала карантина в стране.

"Фонд Рината Ахметова еще в марте начал закупку и поставку в государственные больницы высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких. Это автоматизированное оборудование, которое может быть использовано буквально сразу после инсталляции, что очень важно в условиях эпидемии", – заявила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Кроме того, медики, работающие с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, получили сертификаты на медодежду, ее сошьют по специальному заказу.

Ранее "Сегодня" сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама