Медики Кривого Рога получили современные защитные костюмы от Фонда Рината Ахметова

С начала пандемии коронавируса Фонд предоставил более 60 тысяч комплектов защитной одежды медработникам Украины

COVID-19 в Украине не только набирает обороты, меняется и течение болезней, вызванных этой инфекцией.

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Если раньше среди пациентов было больше бессимптомных носителей инфекции, то сейчас ситуация кардинально другая. В частности, такие изменения заметили медики больницы N 8 в Кривом Роге Днепропетровской области.

Здесь появились чистая и "красная" зоны в реанимации и в отделении интенсивной терапии для детей. Такие изменения внесла пандемия.

Большинство маленьких пациентов переносят COVID-19 в легкой или средней форме. Но случаются и тяжелые случаи.

"Ребенок с тяжелой патологией ДЦП перенес COVID-19, у него была пневмония. Но ребенок, слава Богу, выжил и уже сегодня находится рядом со своими родителями", – рассказывает детский анестезиолог-реаниматолог Юлия Шайда.

За жизни маленьких пациентов Юлия борется уже почти 30 лет. Говорит: несмотря на чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, о своем выборе не пожалела ни разу.

"Каждая победа врача – это маленький колокольчик. А каждая потеря, каждое поражение врача – это набат, который может заглушить тысячи таких маленьких колокольчиков. Поэтому, конечно, мы все это переживаем, пропускаем через себя", – объясняет Юлия Шайда.

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Если среди детей ситуация с коронавирусной инфекцией относительно стабильна, то в случае со взрослыми врачи вынуждены постоянно приспосабливаться к течению болезни.

"Раньше у нас в инфекционной больнице лежали пациенты с бессимптомным течением. У нас было таких три, пять, десять человек. А сейчас у нас нет пациентов с бессимптомным течением. Это говорит о том, что сейчас этот вирус немного другой", – говорит директор департамента здравоохранения Кривого Рога Константин Мурашко.

Чтобы облегчить и обезопасить работу медиков, с начала пандемии Фонд Рината Ахметова предоставил более 60 тысяч комплектов защитной одежды и более 120 тысяч предметов индивидуальной защиты. Для врачей и медсестер, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, сшиты почти тысяча комплектов спецодежды.

"Это знак внимания в адрес наших медиков от Фонда Рината Ахметова. Вы могли заказать одежду специальную, которая вам нужна в работе. И эта спецодежда пришла, она изготовлена ​​по вашему заказу", – говорит представитель компании "Метинвест" в Днепропетровской области Дмитрий Мурашко.

"Подарок, который нам сделал Ринат Ахметов, очень уместен. Цвет очень красивый. И в этом костюме очень комфортно работать, что имеет очень большое значение", – говорит детский анестезиолог-реаниматолог Юлия Шайда.

В Кривом Роге спецодежду получили медики двух городских больниц.

"Важно, чтобы все усилия – и наших медиков, и Фонда Рината Ахметова – не прошли зря. Чтобы все мы понимали свою ответственность при такой пандемии", – говорит мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

С начала пандемии COVID-19 Фонд Рината Ахметова оказал помощь медикам и лечебным учреждениям 17 областей Украины.

"Мечта любого врача – иметь меньше поражений на работе и спасать больше человеческих жизней", – говорит Юлия Шайда.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что помощь от Фонда Рината Ахметова продолжают получать инфекционисты Донбасса.

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Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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