Кто идет в мэры Днепра: список всех кандидатов

На место городского головы среди прочих претендуют два врача и альпинист

Выборы мэра Днепра пройдут в рамках очередных местных выборов 25 октября 2020 года. Зарегистрировано 17 кандидатов. О том, кто будет бороться за место городского головы, узнал сайт "Сегодня".

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Кандидаты в мэры Днепра:

Атаманчук Павел – от партии "Справа"; Богиня Евгений – самовыдвиженец; Василенко Олег – от партии "Свобода"; Вилкул Александр – от партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива"; Жеганский Виталий – от партии "Голос"; Королев Михаил – самовыдвиженец; Краснов Загид – от партии "Гражданская сила"; Куюмчян Мгер – от партии "Батьківщина"; Лампика Татьяна – от "Партии зеленых Украины"; Майденко Игорь – от партии "Национальный корпус"; Никитин Сергей – от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Романюков Артем – от партии "Демальянс"; Рыженко Сергей – от партии "Слуга народа"; Рычкова Татьяна – от партии "Европейская солидарность"; Семеренко Дмитрий – от партии "Команда Днепра"; Сергеева Елена – самовыдвиженец; Филатов Борис – от партии "Пропозиція".

Павел Атаманчук

43 года, член политической партии "Справа". Родился в Вольногорске, живет в городе Днепр. Получил высшее образование в Днепропетровском региональном институте госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. На сайте ЦИК указано, что Атаманчук – коммерческий директор ООО "ПРАТ-Деталь", которое занимается оптовой торговлей техникой и производством ж/д запчастей. При этом на его страницах в соцсетях значится другая компания – "Протехмаш" (машиностроение, продажа ж/д запчастей, ремонт ж/д техники).

Евгений Богиня

28 лет, самовыдвиженец. Временно безработный, живет в городе Днепр, не был судим. Более подробная информация отсутствует.

Олег Василенко

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44 года, член партии "Свобода". Получил высшее образование. Василенко – частный предприниматель. В качестве места работы указаны частное предприятие "Эликсир груп" (оптовая торговля, производство парфюмерных и косметических средств) и компания "Элит-фарм", которая работает на рынке диетических добавок. Почетный консул Бразилии в Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской областях.

Александр Вилкул

46 лет, лидер партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Родился в Кривом Роге, проживает в городе Днепр. Имеет образование горного инженера, окончил Криворожский технический университет. Также является заместителем президента общественной организации "Академия горных наук Украины".

Виталий Жеганский

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35 лет, руководитель днепропетровской областной организации партии "Голос". Родился в Доброполье Донецкой области, проживает в Днепре. Имеет два высших образования – по специальностям "управление общественным развитие" и "менеджмент организаций". Директор "Украинского центра социального партнерства".

Михаил Королев

45 лет, самовыдвиженец. Родился в Грозном, проживает в Днепре. Руководитель общественной организации "Единство Украины", занимается предпринимательством.

Загид Краснов

54 года, член партии "Гражданская сила". Родился в Баку. Действующий депутат облсовета и секретарем горсовета Днепра, занимался предпринимательством. Краснов является главой набсовета "Днепропетровского стрелочного завода". В 2010 году уже баллотировался в мэры Днепра и занял 4-е место.

Мгер Куюмчян

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33 года, член партии "Батьківщина", возглавляет местную ячейку. Уроженец Армении, живет в смт Слобожанское Днепропетровской области. Заместитель главы Днепропетровского областного совета. Волонтер, участвовал в парламентских выборах по мажоритарному округу в 2014 году, но в парламент не прошел.

Татьяна Лампика

42 года, член "Партии зеленых Украины", возглавляет местное отделение. Магистр экологии, глава общественного формирования "Экологический патруль", которое занимается выявлением нарушений в экологической среде. В 2016 и в 2019 годах баллотировалась на выборах в Верховную Раду – первый раз от партии, второй раз по мажоритарному округу.

Игорь Майденко

33 года, член "Национального корпуса". Врач-педиатр, заведующий приемным отделением Днепропетровской областной детской клинической больницы. Основатель общественной организации "Медицинский корпус", которая занимается организацией курсов по первой домедицинской помощи. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу.

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Сергей Никитин

38 лет, возглавляет днепровскую партийную организацию "ОПЗЖ", депутат городского совета Днепра. Окончил Днепропетровский национальный университет по специальности "правоведение", также имеет образование в сфере государственного управления. Частный предприниматель в области юриспруденции.

Артем Романюков

37 лет, член партии "Демальянс". Уроженец Московской области (Россия), живет в Днепре. Директор по развитию гражданской организации "Сохрани Днепр", основатель организации "Общественный контроль". Раньше занимался бизнесом в области проектирования, монтажа и обслуживания инженерных сетей.

Сергей Рыженко

59 лет, кандидат от партии "Слуга народа", но беспартийный. Родился в Черкасской области, живет в Днепре. Доктор медицинских наук, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. После объявления об участии в выборах от "Слуги народа" Рыженко исключили из депутатской фракции "Европейской солидарности" в облсовете.

Татьяна Рычкова

42 года, глава городской организации партии "Европейская солидарность", также возглавляет партийный список в горсовет. Окончила Национальную металлургическую академию Украины по специальности "экономист-финансист предприятия", занималась бизнесом. Работала в Министерстве обороны, проходила службу по контракту в звании офицера, волонтер. Прошла в Верховную Раду VIII созыва как мажоритарщица. Баллотировалась на парламентских выборах 2019 года, но не попала в парламент.

Дмитрий Семеренко

39 лет, выдвигается от партии "Команда Днепра", беспартийный. Родился в Каменском. Известен как первый днепрянин, покоривший Эверест. ЦИК указывает его как директора ООО "Энергосолнце", которое занимается производством, передачей и распределением электроэнергии. Однако в соцсетях Семеренко значится другое предприятие – "Рич", которое занимается с плазменной резкой и кузнечно-прессовым производством.

Елена Сергеева

39 лет, самовыдвиженка. Родилась в Никополе, проживает в Днепре. Физлицо-предприниматель, не судима. Более подробная информация отсутствует.

Борис Филатов

38 лет, член партии "Пропозиція". Действующий городской голова Днепра. Окончил Днепропетровский государственный университет по двум специальностям одновременно: "история и обществоведение" и "правоведение". Был депутатом Верховной рады VII созыва, а также заместителем главы Днепропетровской ОГА по гуманитарным вопросам. До прихода в политику занимался адвокатской деятельностью и работал в медиа.

Напомним, во время местных выборов по всей территории Украины будут действовать карантинные правила, которые необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Кроме паспорта, каждому избирателю будет необходима и маска, ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал избирателя. На участках будут следить за соблюдением дистанции в полтора метра, а на входе будут проводить температурный скрининг.

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