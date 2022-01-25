Напечатал на принтере. Под Днепром мужчина ездил с фейковым COVID-сертификатом

Житель Никопольского района Днепропетровской области ездил в маршрутке с поддельным COVID-сертификатом, который напечатал на цветном принтере.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
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На автостанции в поселке Томаковка во время проверки COVID-сертификатов у пассажиров автобусов мужчина предъявил фейковый документ о вакцинации.
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Как выяснилось, мужчина пошел в компьютерный клуб в Запорожье и с помощью компьютера изготовил документ, после чего распечатал его на цветном принтере.
21 января нарушителю сообщили о подозрении. Дело с обвинительным актом направили в суд.
Мужчину с фейковым документом поймали в маршрутке. Фото: пресс-служба полиции
Штрафы за фейковые COVID-сертификаты: приняли ли закон в Украине
В Верховной Раде Украины 25 января хотели принять закон о введении штрафов за поддельные COVID-сертификаты. В результате законопроект полностью отклонили. Об этом стало известно на заседании ВР во вторник, 25 января.
За принятие закона об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов проголосовало 186 депутатов. 192 голоса было за возвращение на доработку.
В итоге законопроект полностью отклонили.
Что известно?
На первом заседании ВР в 2022 году депутаты должны были рассмотреть законопроект №6084 об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов. Они хотели ввести штрафы от 17 тысяч гривен.
Также медикам, которые изготавливают фейковые COVID-сертификаты, планировали назначить тюремный срок на два года.
"Я считаю, что такие законы должны были принять еще осенью, чтобы не позорить Украину в мире. Я знаю, что были недели, когда было 80 криминальных производств", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Украинцы могут аннулировать фейковый COVID-сертификат
Украинцы могут аннулировать сертификат о вакцинации, если он поддельный. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Украины Мария Карчевич.
Как стало известно, семейный врач может аннулировать фейковый сертификат, а затем выпишет направление на реальную вакцинацию. Для этого необходимо:
- Обратиться к семейному врачу
- Затем врач информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ
- После этого врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему здравоохранения