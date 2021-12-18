50 евро за сертификат. Во Львовской области подделывали COVID-документы

В каком населенном пункте области разоблачили сеть изготовления фейковых документов, пока не сообщают

Во Львовской области продавали COVID-сертификаты / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области незаконно производили и распространяли сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты.

Об этом сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины, передает "Львовский портал".

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Стоимость недействительного документа составляла 50 евро.

Пограничники вместе с правоохранителями провели обыски в двух павильонах, предоставляющих услуги по страхованию.

Что изъяли во время обысков правоохранители:

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компьютерную технику и флэш-носители, на которых содержались сведения о изготовлении сертификатов о вакцинации и результатах тестирования,

недействительные бланки международных COVID-сертификатов,

отрицательные результаты ПЦР-тестов.

В настоящее время устанавливают всех причастных лиц к совершению данного правонарушения.

Следственные действия продолжаются.

Полицейские "охотились" на нарушителей карантина

Пасмурное утро среды, 8 декабря. В ТРЦ на столичной кольцевой совсем малолюдно. Одиночные посетители отходят в сторону, увидев полицейских. Патрульные следят за новыми, более жесткими карантинными ограничениями.

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Хочешь в кинотеатр или, к примеру, магазин одежды — даже в желтой зоне ковидный документ теперь обязателен. Или справка о выздоровлении, или сертификат о прививках — хотя бы одно.

Нарушителей таки обнаружили!

За два часа проверок нарушения все-таки выявляют. Правда, не обновленных требований к вакцинации, а старых, похоже, забытых карантинных правил. В магазине отсутствует разметка и отсутствуют записи температуры за день. Теперь суд должен решить, штрафовать ли магазин. От 17 до 34 тысяч гривен.

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