Ню-модель из Днепра прикрыла обнаженное тело кроликом

32-летняя ню-модель из Днепра Инна Микитась порадовала поклонников новыми фото в Instagram. В этот она примерила образ роковой блондинки. Девушка позирует полностью обнаженной, прикрывая тело кроликом.

Напомним, Инна выступает за здоровый образ жизни и естественную красоту. Модель активно занимается карате кекусинкай. Кроме того, девушка – чемпионка Украины по кикбоксингу.

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"Накладные ресницы, накачанные губы и увеличенная грудь – это не только сомнительная мода, но и достаточно опасные вещи. Например, та же грудь, если работа некачественная, может буквально лопнуть в любой момент", – считает модель.

Как пишет Википедия, в 2008 году Инну Микитась заметил фотограф, который предложил сделать несколько фотосессий. После первой съемки Инна решила стать фотомоделью и развиваться в фотоискусстве.

В июле 2010 года Инна отправила несколько снимков в Playboy Ukraine, после чего стала "девушкой недели" и попала на страницу журнала, также Инна неоднократно печаталась в журнале в разные годы.

Инна была "девушкой месяца" мужского журнала Ego, американского журнала Volo. В 2013 году вошла в "топ 10 самых красивых спортсменок Украины".

С 2013 по 2016 год Инна входит в "топ-20 самых красивых украинок", в "топ-10 самых красивых фотомоделей", в "топ-100 самых красивых женщин по версии Google", также в "топ-10 самых красивых и знаменитых девушек Днепропетровской области".

Девушка принимает участие в ток-шоу. Ведет деятельность, направленную на пропаганду женского каратэ и защиту прав женщин, защищает права животных, помогает солдатам, также помогает девушкам советами по уходу за собой.

Ранее ню-модель из Днепра порадовала эротическими фото в Instagram.

Также Инна Микитась полностью разделась в Instagram.