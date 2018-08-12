Парню, который копировал фильм в кинотеатре, грозит штраф в 17 000 грн

Сегодня, 22:58

Подобным промыслом житель Кривого Рога занимался полгода

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Кривом Роге полицейские задержали кинопирата. В одном из кинотеатров при помощи смартфона молодой человек делал копию фильма, чтобы в дальнейшем продать ее в Сети. Подобным промыслом парень занимался полгода.

"Полицейские установили, что 23-летний житель области систематически создавал пиратский контент, который в дальнейшем сбывал за денежное вознаграждение в 1500—2000 грн", — рассказывают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

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За "нарушение авторских прав" парню грозит штраф до 17 000 грн либо лишение свободы на два года.

Как соообщалось, в Украине создан Совет по вопросам интеллектуальной собственности, который будет осуществлять координацию процессов по функционированию и развитию системы правовой охраны интеллектуальной собственности в стране.

Напомним, в 2017 году Украина снова попала в список самых "пиратских" стран мира (Priority Watch List), который составил Международный альянс интеллектуальной собственности. Помимо Украины, в черный список попали еще семь стран: Китай, Чили, Индия, Мексика, Россия, Тайвань и Вьетнам.
штраф, пиратство, фильм, контент

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Источник:

"Сегодня"

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