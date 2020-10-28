Павлоград получил дополнительную партию ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Инфекционные отделения во многих больницах страны уже переполнены, а большинство медиков работают непрерывно. Увеличение зараженных коронавирусной инфекцией по всем регионам приводит к тому, что медики устанавливают дополнительные кровати в палатах. Специалисты надеются, что не придется спасать людей в коридорах.

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Журналистов в такие медучреждения уже не пускают, но "Сегодня" удалось пообщаться с анестезиологами.

Заходить в инфекционное отделение Павлоградской больницы строго запрещено. Поэтому корреспонденты "Сегодня" общаются с анестезиологом Романом Божко у медучреждения. Отделения заполнены до отказа. Уже готовят третий этаж соседнего корпуса.

"Переносим туда уже кровати. Переносим туда больных с пневмонией, коронавирусной инфекцией. Потому что не хватает, к сожалению, мест", – говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Роман Божко.

Роман Божко говорит: решил стать врачом, чтобы помогать людям. Это – основной мотив его работы. Вместе с женой-медиком пытаются выстоять в тяжелые времена.

"Я работаю восемь лет в этой больнице. Я доволен своей работой", – не скрывает Роман.

В начале пандемии были единичные вызовы к зараженным коронавирусом, сейчас – все гораздо хуже. Павлоградская больница была вовлечена в бороьбу с COVID-19 от начала пандемии, потому что – опорная. За это время пролечили около 200 человек с подтвержденным диагнозом.

"На сегодня у нас находится пять пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Им предоставляется подача кислорода через аппарат искусственной вентиляции легких", – объясняет заведующий.

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В начале года в медучреждении было семь аппаратов ИВЛ. За последнее время их количество возросло. Пять новых аппаратов предоставил Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК.

"С Фондом Рината Ахметова мы сотрудничаем давно, и до эпидемии работали. Была помощь и с аппаратурой, и с медицинским оборудованием. Были поставлены и быстрые тесты в начале эпидемии. Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова", – говорит заместитель директора Павлоградской больницы Елена Гулидина.

"Человеческая жизнь бесценна. Поэтому эти аппараты очень важны. И его помощь, и его понимание в данном случае очень важно для нас, для медицинских работников, для населения", – признается заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Роман Божко.

Более 150 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова уже поступили в опорные государственные больницы в 12 регионах страны.

"Это самая большая частная благотворительная инициатива в стране с начала пандемии. Фонд Рината Ахметова с первых дней пандемии пришел на помощь стране, и закупил для государственных больниц более 200 современных аппаратов ИВЛ", – говорит директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

А пока Роман Божко изучает, как работают новые аппараты, и убеждает: сделает все, что от него зависит, для спасения жизни людей.

"Готов оказывать помощь всем, кому это нужно", – обещает врач.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что партию аппаратов искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова получили медики Покровска Донецкой области.

Также мы писали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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