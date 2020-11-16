Переболели коронавирусом – и на работу: врачи Днепра борются с пандемией, не жалея себя

Переболели на COVID-19 – и снова на работе. Врачам восстанавливаться некогда после тяжелой болезни. Они без отдыха и выходных продолжают стоять на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

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По статистике МОЗ, от осложнений после коронавируса погибло более 140 медицинских работников. С какими испытаниями сталкиваются сейчас медики, в частности – анестезиологи, узнавали корреспонденты "Сегодня".

"Я не могу уделить вам много времени, надо работать. Потому что врачей действительно не хватает", – предупреждает нас врач-анестезиолог Днепровской больницы №9 Тарас Стасюк.

Каждая минута его рабочего дня – на вес золота.

"С марта не уходили в отпуск. Уже очень устали", – говорит медик.

Видео: Сегодня

Без выходных и отдыха. Тараса Стасюка также не обошел коронавирус.

"Несмотря на все усилия и возможности, которые у нас есть, очень большой поток пациентов. Нет свободного времени, находимся по 24, по 36 часов на работе", – говорит Тарас Стасюк.

С больными на COVID-19 сейчас работают все. Переоборудована работа родильных домов и других отделений.

"Врачи, которые работали в поликлинике, сейчас все работают с пациентами, которые поступают с коронавирусом", – говорит доктор.

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Время общения с врачом исчерпано. Тарас возвращается к тяжелым пациентам. Перед этим он отметил: неприятно видеть больных, которых нельзя спасти. Шансы на жизнь увеличивают аппараты искусственной вентиляции легких. Еще в апреле больница получила современное оборудование от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК. Это оборудование значительно помогает медикам в работе.

"Оно – на вес золота. Потому что такая аппаратура сегодня может синхронизировано оказывать дыхательную поддержку. Мы бы не справились самостоятельно", – признается главный врач Днепровской больницы № 9 Елена Финкова.

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонда Рината Ахметова продолжается. Медикам из 12 регионов Украины передали уже более 160 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Всего было выделено 300 миллионов гривен. Если будет спасена хоть одна жизнь – это уже хорошо. А я больше чем уверен, что благодаря этим аппаратам будет спасена не одна сотня, а то и тысяча жизней", – говорит директор ДТЭК Приднепровской ТЭС Анатолий Боричевский.

Недавно Днепровская девятая больница получила очередную партию аппаратов ИВЛ.

"Я хотел бы сказать слова благодарности социально ответственному бизнесу. Я хотел бы сказать спасибо за предыдущую помощь со стороны компании ДТЭК и Фонда Рината Ахметова", – заявляет Днепровский городской голова Борис Филатов.

В целом Фондом, по личному решению Учредителя, закуплено 204 аппарата ИВЛ высокого класса. И они спасут жизнь многим пациентам с осложнениями.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что Фонд Рината Ахметова при участии Министерства здравоохранения Украины запустил онлайн-проект "Спроси у доктора",где лучшие врачи страны отвечают, в частности, на вопросы о том – как лечиться при коронавирусе.

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Также "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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