Под Днепром три вагона сошли с рельс и заблокировали движение 12 поездов (фото)

В Днепропетровской области на железной дороге три вагона сошли с рельс. Авария произошла ночью 20 июля на перегоне станций Воскобойня – Верхнеднепровск.
Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", у грузового поезда № 3531 сработали автотормоза на 135 км перегона. Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпание груза (катанки) из одного из вагонов. В это время встречный грузовой поезд № 1726 применил экстренное торможение на 138 км перегона из-за наезда на рассыпанный груз и сошел с рельс.
Из-за аварии 12 пассажирских поездов задержались, их пустили в обход. На данный момент железнодорожники восстановили движение на перегоне.
По состоянию на 11:45 все еще опаздывают следующие поезда:
- № 80 Киев – Днепр;
- № 115 Бердянск, Покровск – Киев;
- № 54 Одесса – Днепр;
- № 4 Запорожье – Ужгород;
- № 83 Мариуполь – Киев;
- № 733 Покровск – Киев.
Напомним, что на Одесской железной дороге грузовой поезд врезался в здание. Локомотив протаранил станционный домик, когда в кабине не было ни машиниста, ни помощника. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также мы сообщали о том, как в Одесской области с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк