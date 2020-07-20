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Под Днепром три вагона сошли с рельс и заблокировали движение 12 поездов (фото)

20 июля, 12:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Из-за аварии больше десяти поездов опаздывают

В Днепропетровской области на железной дороге три вагона сошли с рельс. Авария произошла ночью 20 июля на перегоне станций Воскобойня – Верхнеднепровск.

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Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", у грузового поезда № 3531 сработали автотормоза на 135 км перегона. Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпание груза (катанки) из одного из вагонов. В это время встречный грузовой поезд № 1726 применил экстренное торможение на 138 км перегона из-за наезда на рассыпанный груз и сошел с рельс.

Из-за аварии 12 пассажирских поездов задержались, их пустили в обход. На данный момент железнодорожники восстановили движение на перегоне.

По состоянию на 11:45 все еще опаздывают следующие поезда:

  • № 80 Киев – Днепр;
  • № 115 Бердянск, Покровск – Киев;
  • № 54 Одесса – Днепр;
  • № 4 Запорожье – Ужгород;
  • № 83 Мариуполь – Киев;
  • № 733 Покровск – Киев.
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Напомним, что на Одесской железной дороге грузовой поезд врезался в здание. Локомотив протаранил станционный домик, когда в кабине не было ни машиниста, ни помощника. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы сообщали о том, как в Одесской области с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения.

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