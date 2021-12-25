От удара отбросило на "встречку": в Николаеве в ДТП с грузовиком погибли два человека

В результате происшествия водитель и 46-летний пассажир Mazda скончались на месте

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве по ул. Херсонское Шоссе произошло ДТП. Автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком DAF и выехал на встречную полосу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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24 декабря около 23:55 34-летний водитель автомобиля Mazda столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком DAF, после чего легковушка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым автомобилем MAN под управлением 37-летнего водителя.

В результате аварии водитель и 46-летний пассажир Mazda от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще одного 47-летнего пассажира легкового авто госпитализировали.

Что говорят в полиции

Событие квалифицировали по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек".

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Самые распространенные причины аварий

Превышение безопасной скорости;

Нарушение правил проезда перекрестков;

Нарушение правил маневрирования;

Нарушение правил проезда пешеходных переходов;

Несоблюдение дистанции;

Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

Выезд на встречную полосу;

Переход в неустановленном месте;

Неожиданный выезд на проезжую часть;

Невыполнение требований сигналов регулирования.

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