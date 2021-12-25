От удара отбросило на "встречку": в Николаеве в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Николаеве по ул. Херсонское Шоссе произошло ДТП. Автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком DAF и выехал на встречную полосу.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
24 декабря около 23:55 34-летний водитель автомобиля Mazda столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком DAF, после чего легковушка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым автомобилем MAN под управлением 37-летнего водителя.
Далее по теме
В результате аварии водитель и 46-летний пассажир Mazda от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще одного 47-летнего пассажира легкового авто госпитализировали.
Что говорят в полиции
Событие квалифицировали по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек".
Самые распространенные причины аварий
- Превышение безопасной скорости;
- Нарушение правил проезда перекрестков;
- Нарушение правил маневрирования;
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов;
- Несоблюдение дистанции;
- Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
- Выезд на встречную полосу;
- Переход в неустановленном месте;
- Неожиданный выезд на проезжую часть;
- Невыполнение требований сигналов регулирования.
Ранее мы писали:
- Протаранил авто и снес людей: мы узнали, что с пострадавшими после ДТП в Днепре.
- Влетел в елочный базар: в столице произошло серьезное ДТП (фото).