Шансов почти не было: в Днепре едва спасли мужчину с COVID-19 после ДТП

Его автомобиль столкнулся с другой машиной, которая вылетела на встречную полосу

В Днепре спасли "тяжелого" пациента. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре врачи спасли мужчину, который попал в жесткую аварию. У него диагностировали множество переломов и коронавирус.

Об этом сообщил генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

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Шансы на выживание были нулевые

Как рассказал Рыженко, 32-летний Николай попал в жуткую аварию. Его автомобиль столкнулся с другой машиной, которая вылетела на встречную полосу.

В результате мужчина получил политравму: у него были переломаны ребра, грудная клетка, кости черепа. Кроме того, у пациента обнаружили коронавирус.

"ПЦР-тест показал COVID-19. Шансы на выживание нулевые. Поражения грудной клетки были настолько выражены (флотация), что без стабилизации костей он не мог вдохнуть даже глоток воздуха. Сплошная рана от горла до пупка", – сообщил медик.

Мужчина месяц находится в реанимации

Пострадавшему мужчине сделали операцию на ребрах и грудной клетке. В реанимации Николай находится уже месяц.

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"Брат Валентин, обивая пороги реанимации, ждет отрицательный ПЦР-тест, чтобы обнять Николая, который сегодня первый день задышал без аппарата. Николай сумел пережить в Мечникова время, когда казалось, все уже потеряно", — добавил Рыженко.

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