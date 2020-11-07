Резня в Кривом Роге: двое погибших и много раненых

В Кривом Роге в субботу, 7 ноября, мужчина с ножом бросался на проходящих мимо людей, двое людей погибли, еще восемь ранены, среди них 8-летний ребенок. Полиция около 20 минут не могла задержать нападавшего.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.

Жертвами криворожского "потрошителя" стали случайные прохожие.

"7 ноября в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что задержали по подозрению в нападениях 37-летнего местного жителя. В то же время сам задержанный на камеру сообщил, что он 1991 года рождения. Мужчина отвечал не внятно, на вопрос о месте жительства заявил, что "живет в аду". На вопрос об имени вначале назвался "Осирисом".

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Свой поступок он также объяснил тем, что хотел, чтобы все поняли, что "они тоже в аду".

"Чтобы показать людям, что вы тоже в аду. Я убил на камеру людей – все снимали, еще снимайте!" - заявил задержанный.

Задержанный за нападение с ножом в Кривом Роге

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Нападающего доставили в Криворожский отдел полиции.