Счастливые истории усыновления: "Мечтаем забрать сестричку нашего Вани"

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова и сайт "Сегодня" продолжают совместный спецпроект – "Счастливые истории усыновления". Это истории семей, которые нашли деток благодаря порталу "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!". Предлагаем вашему вниманию продолжение истории семьи Юрченко из Кривого Рога.

"Сейчас у тебя новая жизнь"

"Период адаптации у Никиты, с одной стороны, идет без затруднений, хотя некоторым моментам приходится учить, – говорит Елена Михайловна. – Например, что в школе можно вести себя спокойно, решать вопросы словами. В свои 11 лет ребенок не приучен делать домашние задания. Он считал нормальным уходить из школы после 12 дня, несмотря на уроки. Сейчас все это исправляем. Благо, он в одной комнате с моим 13-летним Женей. Они на одной волне, оба из одного и того же интерната. Женя приводит Никиту домой после школы, подсказывает, учит, защищает. А так, вообще, Никита очень спокойный. Что не так – мы говорим: "Это у тебя было раньше. Сейчас новая жизнь, у тебя все по-другому, и поведение тоже".

Прицеп дров для бабушки

В ДДСТ Юрченко есть правило: не препятствовать общению с родными и близкими, если таковые имеются.

"Мало того, с некоторыми бабушками мы до сих пор созваниваемся, хотя дети уже ушли во взрослую жизнь, – продолжает рассказ приемная мама. – Мы вообще в семье стараемся поддерживать тех, кто с нами рядом. Когда в нашем регионе была буря и деревья с корнем вырывало, то обломки древесины целую неделю валялись. Мы с детьми решили убить двух зайцев – территорию вокруг очистить, а собранные дрова отвезти бабушке в село, чтобы ей было чем зимой дом топить. Насобирали целый прицеп! Так я их приучаю к заботе и вниманию".

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Коты и собаки как рецепт нежности

И уж, конечно, в доме семьи Юрченко всегда есть животные.

"Дети постоянно приносят то щенка, то котенка, – смеется Елена Михайловна. – Я поначалу нервничала, а потом поняла, что животные сами собой распределяются, кто-то приживается, кто-то убегает или соседи заберут. Животные мотивируют детей к проявлению доброты, потому я – только за, а дальше – жизнь покажет".

Мамина гордость

Елена Михайловна с удовольствием рассказывает об успехах своих старших.

"Мой усыновленный ребенок Дима оканчивает школу, готовится поступать в Суворовское училище. А Ваня у меня вообще с 7 класса в военном училище, в Боярке, уже работает кладовщиком, хочет поступить в службу тыла. Женя тоже поступал туда, но чуть-чуть не дотянул по баллам, будем снова пробовать!".

"Все мои дети мечтают об Ангелине"

Уже год ДДСТ Юрченко пытается забрать из дома ребенка сестричку Ивана, двухлетнюю Ангелину.

"Но пока соцслужбы не спешат нам ее передавать, – рассказывает Елена Михайловна. – Мы были первыми, кому сообщили о ее рождении! Точно помню, когда мне позвонили, мы с детьми были в Киево-Печерской лавре и обрадовались: "Вот, Ваня, радуйся! У тебя ангелочек родился". И вы представляете? Девочку назвали Ангелиной. Биологическая мама ее недавно умерла. И с того момента мы начали ее сопровождать и обивать пороги соцслужб. Ваня даже писал лично и омбудсмену по правам детей, и начальнику социальных служб Днепровской ОДА. Будем надеяться, что в ближайшее время Ангелина будет с родным братиком. Все мои дети мечтают, когда, наконец, малышка будет у нас дома. Все мысли и разговоры о ней".

Все подробности в спецтеме Счастливые истории усыновления

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