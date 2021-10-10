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Сидела с другом и пила алкоголь: в Днепре 12-летняя девушка выпала с 7-го этажа

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
10 октября, 16:30
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Также есть информация о том, что перед тем, как девочка выпала из окна, в помещение зашел мужчина с пистолетом и фонариком, его задержали
В Днепре девочка выпала с многоэтажки
В Днепре девочка выпала с многоэтажки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре на улице Шевченко девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. В Днепровскую областную клиническую больницу ее доставили с множественными травмами.

Об этом сообщает "Днепр Час".

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По предварительной информации, она сидела на подоконнике со своим 13-летним другом и пила алкоголь, после чего самостоятельно прыгнула вниз.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы брюшной полости и грудной клетки.

8-летний мальчик сорвался с 21-го этажа

В Киеве с многоэтажки выпал мальчик. От полученных травм он скончался на месте. Ему было 8 лет.

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Полиция получила информацию о том, что ребенок выпал из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. 8-летний мальчик проживал с родителями и выпал с балкона на 21-м этаже.

Квалификация дела еще не установлена.

Не первый случай

За 2020 год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. Только за три месяца 2021-го зафиксировали уже 101 такой случай. В последние годы сохраняется высокий уровень психического и физического насилия против несовершеннолетних.

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10 октября 1991. В Центральной избирательной комиссии были вручены удостоверения кандидатов на должность президента Украины

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