Снимали горящего бездомного и ничего не делали: в Днепре полиция ищет авторов жуткого видео

Фото: dp.informator.ua

По факту гибели человека в центре Днепра полиция открыла два уголовных производства. Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что 13 января около 17:00 двое мужчин грелись у костра на площади Героев Майдана. В результате неосторожного обращения с огнем один из мужчин упал в костер, загорелся и от полученных ожогов скончался на месте происшествия.

Свидетелями происшествия стали несколько прохожих, которые сняли происходящее на видео и выложили в интернет.

"В действиях лиц, не оказавших помощь пострадавшему, который находился в опасном для жизни состоянии, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины. По факту смерти человека открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (несчастный случай). Сейчас полиция устанавливает личность потерпевшего и все обстоятельства произошедшего", – рассказали правоохранители.

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Как сообщал сайт "Сегодня", трагедия произошла вечером в понедельник, 13 января, на площади Героев Майдана. Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко рассказал, что на место сразу направили бригаду медиков. Мужчину врачи нашли уже без сознания и в тяжелом состоянии – он получил ожоги больше 90% тела.

Медики попытались госпитализировать пострадавшего в больницу, но в машине ему стало хуже и наступила клиническая смерть. Еще полчаса врачи реанимировали мужчину, но это не увенчалось успехом – потерпевший умер.

Напомним, ранее Днепре вспыхнул пожар, один человек погиб, а одного удалось спасти.

Также недавно в киевской многоэтажке погиб человек. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня".

Всего с начала 2019 года в Украине пожары унесли жизни более 1400 человек. Ежедневно пожарные ликвидируют сотни пожаров по всей территории страны. Основными причинами пожаров спасатели называют небрежность самих украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. Среди них – курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички в легкодоступных для детей местах.

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