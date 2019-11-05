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С начала года в Украине жертвами пожаров стали более 1,4 тысяч человек

5 ноября, 10:40

Спасатели призывают украинцев не провоцировать пожары в быту

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

В начала 2019 года в Украине пожары унесли жизни 1409 человек. Об этом сообщили в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Всего с начала года подразделениями ГСЧС ликвидировано 88 тыс. 688 пожаров. Из них в жилом секторе – 25 тыс. 937. На пожарах погибли 1 тыс. 409 человек, спасены 1 тыс. 521 человек", – говорится в сообщении.

Ежедневно пожарные ликвидируют сотни пожаров по всей территории страны. Они приводят не только к значительным материальным убыткам, но и, что самое главное, – к смертям. Основными причинами пожаров спасатели называют небрежность самих украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. Среди них – курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички в легкодоступных для детей местах.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

В частности, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина. Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше эвакуировали маму и двоих детей.

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