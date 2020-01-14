На центральной площади Днепра сгорел человек: что произошло (видео)

фото: Днепровская панорама

В центре Днепра возле городского катка загорелся мужчина – он умер в карете "скорой". Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла вечером в понедельник, 13 января, на площади Героев Майдана. Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко рассказал, что на место сразу направили бригаду медиков. Мужчину врачи нашли уже без сознания и в тяжелом состоянии – он получил ожоги больше 90% тела.

Медики попытались госпитализировать пострадавшего в больницу, но в машине ему стало хуже и наступила клиническая смерть. Еще полчаса врачи реанимировали мужчину, но это не увенчалось успехом – потерпевший умер.

По словам свидетелей, погибший был бездомным. Причина загорания пока неизвестна. Известно только то, что он сидел на лавочке с другим бездомным, но тот не пострадал. Как сообщает "Днепр оперативный" в Facebook, второй бездомный был настолько пьян, что даже не отреагировал на то, что его и знакомого тушили огнетушителем. Он остался сидеть на лавочке. Также на места пожара нашли бутылку с жидкостью, возможно спиртом.

Кроме того, в сети появилось видео с места трагедии.

Напомним, недавно в жилой многоэтажке Днепра вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 14 человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram