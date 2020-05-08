Спасибо медикам: врач поселился в больнице, чтобы спасать пациентов с коронавирусом

Каждый пятый зараженный инфекцией коронавирусав Украине – медработник.

COVID-19 стал вызовом всему человечеству, и врачи стали на первой линии защиты. Спасая жизнь других, они рискуют собственной жизнью. Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" продолжает спецпроект #Дякуємомедикам.Потому что об их подвигах должна знать вся страна.

В распоряжении журналистов "Сегодня" – уникальные кадры из "красной" зоны Днепропетровской больницы им. Мечникова, где лечат зараженных коронавирусом. Уровень опасности здесь крайне высок.

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Один из героев нашего времени – анестезиолог Дмитрий Макаров. Он добровольно принял первую линию борьбы с пандемией.

"Я пошел по велению совести, я мимо не мог пройти. Мне показалось это единственно верным решением в данной ситуации, и ни секунды я о нем не жалею", – говорит Дмитрий Макаров.

Врач отказался от привычного уклада жизни и поселился в больнице. Так спасает от опасности своих близких.

"Тяжело жить в отрыве от своих родственников, это – самое сложное. Я уже больше месяца не виделся с семьей, мы созваниваемся, переписываемся, но, к сожалению, навещать их пока не могу", – говорит анестезиолог Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Дмитрий Макаров.

Каждый день для Дмитрия – борьба за жизнь других людей. В его отделении находятся больные в критических состояниях. И к счастью, успокаивает врач, смертей не было.

"Основной интерес работы врача реаниматолога – это, когда ты сегодня видишь человека трупом буквально, погибающим, но проходит недели две-три, он встает, и с родственниками, держась за руку, уходит домой. Конечно, это самые яркие эмоциональные моменты в нашей работе", – говорит анестезиолог Дмитрий Макаров.

За спасение жизни людей пора сказать врачам спасибо. Фонд Рината Ахметова призывает всех искренне поблагодарить медицинских работников. Ведь рискуя собственным здоровьем, они стали в круглосуточную оборону человеческих жизней, поэтому об истории их подвига должна узнать вся Украина.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о семейном враче из Мариуполя Людмиле Губенко, которая в условиях пандемии работает в режиме "нон-стоп", о потомственном враче из Днепрорудного Михаиле Леонове, который ежедневно рискует здоровьем ради своих пациентов, и – об инфекционисте из Константиновки Виктории Денисовой,у которой сейчас – только несколько часов в день, чтобы отдохнуть и позвонить маме.

Присоединиться к акции благодарности медикам может каждый желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине.

Кроме оборудования для эффективного лечения больных, приобретены и переданы средства защиты для врачей. Фонд привез в Украину 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом.

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