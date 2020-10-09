"Теперь он очень хорошо слышит!": Фонд Рината Ахметова помог семилетнему Даниилу начать жить полноценно

Сосредоточиться не на пороке слуха, а на возможности ее устранить. Такую позицию выбрала мама семилетнего Даниила из Кривого Рога. И отдала сына, который слабо слышит, в обычную школу. Чтобы быстрее адаптировался к традиционному учебному процессу.

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"Сегодня" узнавали, кто помог Даниилу на пути к полноценной жизни.

Семилетний Даниил может часами играть игрушечным транспортом. Наблюдать за настоящим – еще интереснее.

"У нас дома уже большая коллекция трамваев, ему очень это интересно и в будущем он говорит, что хочет связать профессию свою с трамваями", – рассказывает о сыне мама Даниила Алла Кравцова.

Сигнал трамвая мальчик слышал хорошо. В отличие от не столь громких звуков.

"Приходилось громче разговаривать. В спокойном тоне ты говорить не мог, потому что ребенок переспрашивал", – объясняет мама Дани.

Несколько лет назад мама почувствовала: с сыном не все в порядке. Проблемы со слухом заподозрили и в детском саду. Врачи обнаружили у Дани сенсоневральную тугоухость третьей степени и посоветовали слухопротезирование.

"Слухопротезирование – это подбор аппаратов, настройка по аудиограмме, и потеря слуха человеку компенсируется слуховым аппаратом, до нормы", – объясняет слухопротезистка Ирина Банник.

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Детям важно иметь качественные цифровые аппараты, ведь именно благодаря коррекции слуха они учатся правильно произносить слова.

"Я хотел слуховые аппараты, чтобы хорошо слышать", – говорит Даниил.

Приобрести современные устройства самостоятельно родители мальчика не смогли. Семья ждет появления второго ребенка, работает только папа.

"Аппараты – это такие миникомпьютеры, они очень дорогостоящие, поэтому далеко не каждая семья может выделить средства на покупку", – говорит слухопротезистка Ирина Банник.

За помощью обратились в Фонд Рината Ахметова.

"Сейчас Даня очень хорошо слышит. Спасибо большое за то, что помогли моему сыночку, он теперь будет в школе хорошо учится", – радуется мама Даниила Алла Кравцова.

"Он отставать от деток не будет, потому что без слуховых аппаратов он никогда не слышал, и он делал неправильно. Спасибо большое, что Фонд Рината Ахметова нам помог!" – говорит Алла Кравцова.

Даниил пошел в первый класс обычной школы. Родители верят, что хороший слух и развитая речь позволят сыну воплотить в жизнь все мечты, особенно – самую заветную.

"Он очень сильно мечтает быть директором трамваев, и директором метро. Будем стараться, отдадим Даню в железнодорожный техникум, чтоб он учился и работал по своей профессии", – рассказывает отец Даниила Владислав Кравцов.

Фонд поддержал маленького Даню, как и многих других детей с недостатками слуха. В рамках проекта "Теперь я слышу!" около 190 ребят получили современные слуховые аппараты.

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Ранее "Сегодня" писали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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