Транспорт Фонда Рината Ахметова спасает новорожденных в Днепропетровской области

Только в Днепропетровской области сотни новорожденных ежегодно нуждаются в специализированной медицинской помощи. "Сегодня" расскажут историю о маленькой Альмире, которую из роддома экстренно перевозили в центр реанимации. Мама Альмиры перенесла временную разлуку с дочерью. Корреспонденты "Сегодня" узнали, как девочка чувствует себя сейчас.

В Днепропетровском центре матери и ребенка открыли первое в Украине отделение реанимации новорожденных. Уже 35 лет врачи здесь работают с проблемами недоношенных детей и детей с врожденными пороками развития.

"В основном это дети с дыхательной недостаточностью. Это дети с врожденными пневмониями, дети, требующие длительного внутривенного питания", – объясняет заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных Днепропетровского центра матери и ребенка имени Руднева Александр Вияльский.

Альмира – второй ребенок Марины. В Центре мама с дочерью оказались неожиданно. Новорожденную сюда доставили из Каменского.

"Когда я ее родила – она ​​плохо дышала. Сначала там оказывали ей экстренную помощь, потом решили подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. И когда уже подключили к ИВЛ-аппарату, нас перевезли сюда", – рассказывает мама Альмиры Марина Коджатюркоглу.

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Марина волновалась, ведь дочку перевозили в Днепр без нее. Роженица должна была остаться в родильном доме еще на несколько дней, под наблюдением врачей.

"Сказали – все есть, есть кувез, специально для новорожденных, поддерживает оптимальную температуру, и ребенок будет доставлен ​​в лучших условиях и с комфортом", – вспоминает Марина.

Новорожденную доставляли реанимобилем, который центр получил от Фонда Рината Ахметова в рамках проекта "200 скорых для Украины". Кроме 22 неонатальных машин, регионами Украины разъехались 64 внедорожника и 114 современных скорых класса "B".

"Это была наша мечта – иметь собственный автомобиль для транспортировки новорожденного ребенка. Потому что иногда дают автомобиль, который не приспособлен к транспортировке такого пациента, и обычно это усугубляет течение заболевания", – объясняет генеральный директор Центра матери и ребенка имени Руднева Игорь Македонский.

В новой машине есть все необходимое, чтобы безопасно перевезти малыша из одной больницы в другую.

"Это центр мироздания. Новорожденному ребенку, который лежит здесь, может подаваться кислород, ему может проводится ИВЛ. В этой теплой капсуле все устроено так, что она нивелирует неровности дороги, удары, быстрые торможения", – говорит заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных Днепропетровского центра матери и ребенка имени Руднева Александр Вияльский.

Врачи говорят: каждая транспортировка новорожденного отличается, но они помнят их все. Как и не забудут маленькую Альмиру, преодолевшую критическое состояние. Девочка уже выздоравливает.

"Сейчас, Слава Богу, состояние у нас стабильное, просто немножко надо еще ей окрепнуть для того, чтоб она начала кушать сама", – говорит пациентка Центра матери и ребенка имени Руднева Марина Коджатюркоглу.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова передал анализатор проб на коронавирусДнепропетровскому лабораторному центру.

Также мы писали, что Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на опасность распространения коронавируса и направил 300 млн гривен на борьбу с ним.

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