Травля школьника в Днепре: Ляшко приехал поддержать мальчика и его многодетную семью

Третью неделю приходит в себя от пережитых в школе издевательств одиннадцатилетний Сергей Иванов – его семья, убегая из Торецка от обстрелов, переехала в Днепр четыре года назад.

Здесь парень пошел во второй класс, но когда в пятом классе изменился классный руководитель, Сергея начали травить одноклассники, а педагог завела для него отдельный дневник поведения. Последней каплей стала петиция одноклассников, которые требовали отчислить парня из школы.

Этого Сергей, который в пять лет перенес инсульт и кому, не выдержал. Он отказался ходить на уроки. Поддержать многодетную семью Ивановых, в которой – четверо сыновей и девятимесячный дочь, с подарками приехал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я тебе хочу, Сергей, сказать, что у меня тоже детство было непросто. Надо никогда не опускать руки. И все равно делать свое дело. Все будет хорошо... Верить в себя, и бороться, бороться за себя. Бороться так, как вы. За свою семью, за своих детей", – рассказал мальчику лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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"Вы держитесь. Мы с вами, мы вас поддерживаем. Я сделаю все, чтобы мы восстановили мир на Донбассе, наш Донбасс вернули, потому что он для меня так же родной, как и для вас. Вы с Донбасса, а моя семья – с Луганщины. И сегодня мои родственники там, на оккупированной территории. Я хочу вернуться туда, я хочу, чтобы там был мир. Я хочу, чтобы вы туда вернулись. И чтобы вы жили достойно в своей родной стране", – отметил Ляшко.

Напомним, ранее в сеть попало шокирующее видео из школьной столовой в Днепропетровской области – камера зафиксировала, как работница столовой руками накладывает детям кашу в тарелки.

А в декабре 2017 года видео жестокой школьной драки в Днепропетровской области не на шутку всколыхнуло соцсети – причем о том, что ее сына среди бела дня избили на школьном стадионе, мать пострадавшего узнала из интернета.