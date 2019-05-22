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"У меня мать убивают": в Днепре на водителя маршрутки набросился пассажир

22 мая, 13:34

Пострадавший получил серьезную травму и оказался в больнице

Разъяренный мужчина набросился на водителя с кулаками
Разъяренный мужчина набросился на водителя с кулаками. Фото: Facebook

В Днепре на водителя маршрутного такси со словами "у меня мать убивают" набросился агрессивный пассажир. После конфликта шофер с серьезными травмами был доставлен в городскую больницу. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Как стало известно, инцидент произошел из-за того, что водитель маршрутки отказался остановиться и впустить в салон парня, который ловил такси на перекрестке улиц Харьковской и проспекта Яворницкого. Водитель решил не нарушать ПДД и остановил транспортное средство на светофоре.

В этот момент боковую дверь авто выбил парень, который, как оказалось, догнал маршрутку. По словам главы профсоюза автоперевозчиков и автомобилистов Михаила Тонконогого, ворвавшись в салон, молодой человек начал крушить внутренние элементы. При этом парень в истерике кричал: "Отвези меня на вокзал, у меня мать убивают".

"Пассажиры возмущались и начали снимать происходящее на камеры. Когда водитель обошел машину и попытался войти в салон, пассажир набросился на него сначала с бутылкой, а потом выхватил монтировку и нанес водителю удар по колену, после чего сбежал с места преступления. Как следствие, водитель получил перелом коленной чашечки со смещением, перенес операцию и сейчас находится в больнице", – рассказал Тонконогий в своем Facebook.

Стоит отметить, что с монтировкой к разгневанному парню вышел именно водитель. Когда решить конфликт мирно не получилось, в салоне маршрутки завязалась драка.

"По прибытию на место вызова полицейские обнаружили заявителя – водителя маршрутного такси. Он сообщил, что неизвестный останавливал маршрутку в месте, где остановка запрещена. На остановке неизвестный догнал такси и, угрожая стеклянной бутылкой, нецензурно выражался, вырвал колонку, выдавил стекло и нанес ногами и руками телесные повреждения водителю. После чего скрылся в неизвестном направлении", – сообщили нам в отделе пресс-службе полиции области.

Врачи поставили шоферу диагноз: "разрыв подколенной связки левой ноги". Найти виновника копам пока не удалось.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Кривом Роге маршрутка въехала в остановку, где стояли люди. Пострадали два человека.

Мы также сообщали, что в Днепре водитель троллейбуса наехал на женщину. Задним колесом он переехал ей ногу.

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Тег маршрутка, водитель, Днепр, пассажир, драка

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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