Українська
$ 28,04
33,96
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Украли миллионы: в Кривом Роге разоблачили чиновника горсовета и работника предприятия

10 декабря, 13:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На деньги для больниц и школ они купили себе иномарки

В Кривом Роге разоблачили группировку, которая украла из бюджета миллионы гривен. К схеме причастны чиновник горсовета, директор частного предприятия и четыре исполнителя.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным правоохранителей, за 2019-20 гг. в городе строили и реконструировали больницы и школы. Чтобы украсть деньги, чиновник и директор предприятия, которое выполняло работы, вносили ложные данные в акты выполненных работ.

Еще четверо сообщников – начальник отдела одного из управлений исполкома и работники предприятия – выполняли свою роль в преступной "схеме".

Реклама

В результате цену использованных материалов завысили более чем в два раза. Из бюджета украли более 6 млн гривен. Эти деньги должны были потратить на амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и систему водоотведения в местной школе. Нарушители купили за них дорогие иномарки.

В тренде
Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился COVID-19

Всего копы провели 49 обысков в кабинетах, офисах и жилищах подозреваемых. Изъяли документы, черновые записи, деньги, компьютеры и другую технику. Также нашли авто общей стоимостью почти 5 млн гривен.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении, им скоро изберут меру пресечения.

Реклама

Напомним, в Черкассах директора одной из больниц подозревают в краже бюджетных денег, выделенных для покупки медоборудования.

Кроме того, во Львове предприниматель украл 6,5 млн грн на ремонте детской больницы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деньги кража Кривой Рог
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не знал, куда его везут: в Никополе из COVID-больницы вывозили полуголого мужчину (видео)
Не знал, куда его везут: в Никополе из COVID-больницы вывозили полуголого мужчину (видео)Днепр
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритеты
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритетыУкраина
Мэром Кривого Рога стал Дмитрий Шевчик от
Мэром Кривого Рога стал Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" – экзитполДнепр
Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя
Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя "вырезали" из авто (фото)Днепр
В Днепре восьмиклассник до крови избил девочку
В Днепре восьмиклассник до крови избил девочкуДнепр
В Днепре легковушка влетела в столб: есть жертвы (фото)
В Днепре легковушка влетела в столб: есть жертвы (фото)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять