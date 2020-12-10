Украли миллионы: в Кривом Роге разоблачили чиновника горсовета и работника предприятия

На деньги для больниц и школ они купили себе иномарки

В Кривом Роге разоблачили группировку, которая украла из бюджета миллионы гривен. К схеме причастны чиновник горсовета, директор частного предприятия и четыре исполнителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным правоохранителей, за 2019-20 гг. в городе строили и реконструировали больницы и школы. Чтобы украсть деньги, чиновник и директор предприятия, которое выполняло работы, вносили ложные данные в акты выполненных работ.

Еще четверо сообщников – начальник отдела одного из управлений исполкома и работники предприятия – выполняли свою роль в преступной "схеме".

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В результате цену использованных материалов завысили более чем в два раза. Из бюджета украли более 6 млн гривен. Эти деньги должны были потратить на амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и систему водоотведения в местной школе. Нарушители купили за них дорогие иномарки.

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Всего копы провели 49 обысков в кабинетах, офисах и жилищах подозреваемых. Изъяли документы, черновые записи, деньги, компьютеры и другую технику. Также нашли авто общей стоимостью почти 5 млн гривен.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении, им скоро изберут меру пресечения.

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Напомним, в Черкассах директора одной из больниц подозревают в краже бюджетных денег, выделенных для покупки медоборудования.

Кроме того, во Львове предприниматель украл 6,5 млн грн на ремонте детской больницы.

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