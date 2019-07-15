В Днепре для пешеходов создают "островки безопасности"
Новшество вводится для защиты пешеходов и водителей
В Днепре на регулируемых пешеходных переходах появятся островки безопасности. Они защитят не только пешеходов, но и автомобилистов. Об этом рассказали на странице в соцсети Urban Dnipro.
Как стало известно, вскоре островки безопасности появятся возле ТЦ "Наша правда" и остановки "Донецкая" на Слобожанском проспекте.
"Их устанавливают в рамках реконструкции светофорных объектов в этих локациях. Кроме островков, здесь сделают понижение, положат тактильную плитку, смонтируют контрастное направляющее освещения переходов, заменят старые опоры и секции светофоров на новые", — сообщили на странице Urban Dnipro.
Отметим, что один из островков уже есть на Запорожском шоссе.
СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных средств при проведении ремонта автодорог в Киевской области. Об этом сообщило представительство спецслужбы.
По заявленным данным, коммерческая организация подрядчик и чиновники сельсоветов регистрировали в финансово-хозяйственной документации неверные сведения относительно объемов и стоимости проведенных работ.
Также мы сообщали о том, что в проект новых изменений в государственные строительные нормы внесен пункт о возможности создания наземных пешеходных переходов с "косой зеброй".
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