В Днепре для пешеходов создают "островки безопасности"

Новшество вводится для защиты пешеходов и водителей

Островки безопасности. Фото: Urban Dnipro.















В Днепре на регулируемых пешеходных переходах появятся островки безопасности. Они защитят не только пешеходов, но и автомобилистов. Об этом рассказали на странице в соцсети Urban Dnipro.

Как стало известно, вскоре островки безопасности появятся возле ТЦ "Наша правда" и остановки "Донецкая" на Слобожанском проспекте.

"Их устанавливают в рамках реконструкции светофорных объектов в этих локациях. Кроме островков, здесь сделают понижение, положат тактильную плитку, смонтируют контрастное направляющее освещения переходов, заменят старые опоры и секции светофоров на новые", — сообщили на странице Urban Dnipro.

Отметим, что один из островков уже есть на Запорожском шоссе.

СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных средств при проведении ремонта автодорог в Киевской области. Об этом сообщило представительство спецслужбы.

По заявленным данным, коммерческая организация подрядчик и чиновники сельсоветов регистрировали в финансово-хозяйственной документации неверные сведения относительно объемов и стоимости проведенных работ.

Также мы сообщали о том, что в проект новых изменений в государственные строительные нормы внесен пункт о возможности создания наземных пешеходных переходов с "косой зеброй".

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