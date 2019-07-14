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СБУ разоблачила схему разворовывания на ремонте дорог

14 июля, 05:28

Украденные средства преступники переводили в наличку и легализовали благодаря безтоварным операциям

На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов"
На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов". Фото: СБУ

СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных средств при проведении ремонта автодорог в Киевской области. Об этом сообщило представительство спецслужбы.

По заявленным данным, коммерческая организация подрядчик и чиновники сельсоветов регистрировали в финансово-хозяйственной документации неверные сведения относительно объемов и стоимости проведенных работ.

Украденные таким образом средства преступники переводили в наличку и легализовали благодаря безтоварным операциям.

"По результатам проверки выполненных подрядчиками работ, в частности строительно-технической и экономической экспертизы, подтверждены убытки государства на общую сумму более три с половиной миллиона гривен", – отметили в СБУ.

Силовики выявили доказательства вышеописанных злодеяний при обысках по месту жительства фигурантов расследования. Уточняется, что уголовное дело возбуждено согласно ч. 5 ст. 191 УКУ и ч. 2 ст. 366. Продолжаются следственные действия, направленные на привлечение к ответственности виновных чиновников.

Напомним, ранее СБУ разоблачила подполковника Национальной гвардии, которого подозревают в шпионаже в пользу России. В СБУ отметили, что офицер получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции на Донбасс.

Как сообщали новости "Сегодня", месяц назад контрразведка СБУ разоблачила осужденного, завербованного россиянами. Среди заключенных, переданных Украине, оказался "засланный" лазутчик.


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Тег СБУ, дороги, разоблачение, отмывание денег

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