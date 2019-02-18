В Днепре долгожитель отметил 100-летний юбилей

Старейший мужчина Днепра раскрыл секреты хорошего самочувствия

В Днепре долгожитель отметил 100-летний юбилей 2019-02-18T16:05:24+02:00 Днепр Старейший мужчина Днепра раскрыл секреты хорошего самочувствия

В Днепре столетний юбилей отметил Кирилл Калембет – мужчина раскрыл журналистам "Сегодня" секреты своего хорошего самочувствия.

Кирилл Иванович родился в Полтавской области и в молодости был трактористом, а после армии пошел на войну. 27 лет отдал военному делу.

"Командиром стрелкового взвода был. Оборону держали. Настолько бомбили нас, что у меня со взвода осталось три человека и я живой", – вспомнил он.

Кирилл Иванович – старейший мужчина в Днепре. По его словам, дожить до ста ему помогли гены, здоровый образ жизни и любимая жена.

"Мои родители прожили по 92 года. Хорошая жена была, 67 лет мы прожили вместе, ни разу не поспорили – абсолютно", – признался он.

С будущей супругой Клавдией долгожитель познакомился в Винницкой области – туда его воинскую часть перевели после Второй мировой войны.

"Я говорю – мы уезжаем, нашу часть переводят, идем в ЗАГС. И она дала согласие", – вспомнил мужчина.

Также долгожитель показал семейный альбом, в котором собраны наиболее важные моменты из его жизни. Жена умерла три года назад и сейчас Кирилла Ивановича поддерживают дети и внуки. Семья – не маленькая: две дочери, по двое внуков и правнуков.

"Он у нас глава семьи. Добрый, отзывчивый. Всегда приходит в трудную минуту, готов помочь", – рассказала дочь долгожителя Валентина Крючкова.

А его внучка, Наталья Синчукова, отметила, что семья всегда была дружной.

"У нас дружная семья, мы все друг друга любим, уважаем, почитаем, собираемся на Новый год, день рождения, 9 мая – это обязательно", – подчеркнула она.

В свою очередь, врачи утверждают, что для того, чтобы прожить хотя бы до девяноста, нужно позитивно мыслить и заботиться о здоровье.

"С профилактической целью достаточно один раз в год посетить врача, сдать общие анализы. Особенно важно на холестерин и глюкозу крови, потому, что это факторы риска … развитие сахарного диабета в дальнейшем", – посоветовала семейный врач Марина Радченко.

Стоит добавить, что, кроме хорошей наследственности, залогом хорошего здоровья являются правильное питание и активный образ жизни.

Напомним, ранее во Львове насчитали 25 горожан, которым исполнилось более ста лет – свои вековые юбилеи в минувшем году отмечали 11 львовян, а 101 и более лет прожили еще 14 жителей Львова.

Также мы писали о том, что в Полтавской областной больнице трудится врач, которому исполнилось 99 лет . Максим Дудченко до сих пор ходит на работу пешком и никогда не опаздывает – он консультирует пациентов и обучает студентов, а журналистам "Сегодня" медик раскрыл секреты своего долголетия.

Также мы писали об украинском долгожителе Михаиле Лукьяновиче Бурчине, которому на днях исполнилось 113 лет. Он живет в небольшом селе Вивня Стрыйского района Львовской области. Мужчина никогда в жизни не пил спиртного, а сейчас предпочитает принимать в пищу различные каши.

Стоит добавить, что, по мировым данным, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин – 72 года. И до ста лет доживает лишь малая доля процента от общей численности людей на планете. Сайт "Сегодня" писал о долгожителях, проживших больше 110 лет, а также о секретах их крепкого здоровья.

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