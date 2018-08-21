В Днепре из-за странных долгов жильцам многоэтажек отключают газ

Таких ситуаций по городу сотни, говорит юрист Михаил Яценко, он и сам столкнулся с таким вот отключением три года назад

В одной из многоэтажек Днепра пять квартир отключили от газа. Должник один, но газ отключили в целом стояке. Чтобы восстановить его подачу, поставщик требует от жителей нажать на соседа. Тот, от долгов открещивается. Говорит, платит вовремя и даже заранее. Более того газ перекрыли не только безосновательно, но и с нарушениями. И так не только в их доме.

Газовщики говорят, что долг висит на квартире, в которой живет председатель ОСМД Олег Браславец.

Он утверждает, что долгов нет, показывает квитанции и цифры на счетчике.

В газопоставляющей компании на запрос "Сегодня" дали письменный ответ.

"Пуск газа в газопровод без его внешнего осмотра и контрольной опрессовки не допускается. Владелец кв. 56, имея непроверенный счетчик и задолженность за поставки природного газа, умышленно отказывает в предоставлении доступа к газовым устройствам работникам ПАО "Днепрогаз" для выполнения своих служебных обязанностей", – говорится в ответе компании.

Браславец уверяет, это неправда. В доступе к приборам газовикам не отказывает. Были у него буквально на днях.

Таких ситуаций по городу сотни, говорит юрист Михаил Яценко. Он и сам столкнулся с таким вот отключением три года назад.

Выход прост, говорит юрист. После любой аварийной ситуации поставки газа должны восстановить на третьи сутки. Если этого не делают, следует написать заявления в газовую службу, чтобы и пояснила причину отключения. К этому документу надо добавить график, когда жители каждой квартиры смогут пустить газовиков проверить систему. Если в указанное время те не приходят и газ не включают, с этими бумагами надо обращаться в Антимонопольный комитет.

Так сделал и сам Яценко. Добился, чтобы газовиков оштрафовали.

"На моем примере это был штраф 78 000 гривен. За нарушение самого принципа антимонопольного положения, злоупотребления", – говорит Михаил Яценко, юрист.

Действия газовиков готов обжаловать в суде и Олег Браславец. Он уже направил запрос в Антимонопольный комитет. А полицию через суд заставил внести данные в единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что "Киевгаз" предложил лояльные условия погашения долга за газ.

Также были названы области-должники за газ.