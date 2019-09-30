В Днепре из-за таракана в какао разгорелся скандал

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В одном из кафе Днепра женщине подали чашку с какао, в котором плавал таракан. Журналисты "Сегодня" встретились с подругой девушки, которой достался напиток с насекомым.

"Мы просто пили какао, и она прямо у меня на глазах достала этого таракана. Ей сразу стало плохо, я говорю – иди умойся. Она пошла, умылась, позвала администратора", – рассказала жительница Днепра Сусанна.

Кроме того, еще несколько человек написали в соцсетях о том, что бывали в этом кафе, и случай с тараканом уже не первый. Администрация кафе с "Сегодня" общается только письменно. Там уверяют, что помещение постоянно дезинфицируют и разрешение от санитарных служб оформлено.

"05.09.2019 у нас была последняя плановая санитарная обработка. 25.09.19 у нас была усиленная внеплановая обработка помещения с заменой действующих химических смесей. Мы искренне сочувствуем, и уверяем Вас, что такое больше не повторится", – ответили журналистам "Сегодня".

Не на камеру сотрудники кафе объясняют: тараканы в кафе попадают из находящихся рядом магазинов. Поэтому дезинфекцию необходимо проводить и в соседних помещениях, подчеркивают в Госпродпотребслужбе.

"В этих заведениях не должно быть никаких грызунов, тараканов или мух, это вообще недопустимо", – рассказала начальник отдела санэпиднадзора Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович.

Отметим, что тараканы являются переносчиками возбудителей смертельных болезней – туберкулеза, дифтерии и даже сибирской язвы.

"Тараканы, как и мухи, на лапках переносят инфекции. Не всегда опасные, но любая инфекция – это всегда болезнь, это ущерб здоровью, в любом случае", – говорит и.о. директора Центра здоровья Днепропетровской области Алла Толчинская.

Сейчас Сусанна готовит письмо в Госпродпотребслужбу – требует дополнительно проверить заведение, чтобы такой "сюрприз" в чашке или тарелке там больше никому не достался.

Напомним, не так давно в Кривом Роге для посетителей торгового центра, где проходила травля тараканов, пришлось вызывать "скорую".

Также мы писали, что киевлян удивил МАФ с "хрущами, мышами, тараканами и клопами" на Позняках. Жители города гадают, торгуют в ларьке "нечистью" или это меню заведения.

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