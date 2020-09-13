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В Днепре масштабно отметили День города: Степанов раскритиковал власти (видео)

13 сентября, 12:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На концерт собрались тысячи людей

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал Днепр за громкий и масштабный День города. Вчера, 12 сентября, на праздничный концерт на Фестивальном причале собрались тысячи людей. Собравшиеся не соблюдали дистанцию и были без масок.

Видео: Украина сейчас
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/ Фото: PavlovskyNews

В этот день в городе проводили конкурсы и выставки, а по улицам проехала колонна байкеров.

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/ Фото: Информатор

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Во время брифинга глава Минздрава обратился к местной власти с вопросом: "Как можно проводить такие концерты, зная, что такое COVID-19 и какие риски несет эта болезнь?"

"Я даже не говорю о том, что такие концерты запрещены постановлением Кабмина. Почему они запрещены? Именно потому, что это вызывает большое скопление людей, которые не пользуются средствами защиты и не соблюдают социальную дистанцию. Даже если несколько человек присутствовали на таком праздновании с COVID-19, они могут инфицировать сотни, тысячи людей, которых мы можем очень скоро увидеть", – заявил Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о быстром распространении коронавируса по стране и отметил удивительную небрежность многих людей, которые не заботятся о своей безопасности.

Также в Минздраве писали, что в случае ухудшения эпидемической ситуации режим "красной зоны" может быть введен для всей Украины.

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Днепр карантин день города
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