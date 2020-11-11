В Днепре масштабное ДТП: столкнулись пять авто, есть погибшие и пострадавшие (фото)

В Индустриальном районе Днепра на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение об аварии поступило в Службу спасения 11 ноября в 01:36. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Выяснилось, что легковой автомобиль Infiniti, двигаясь по Слободскому проспекту, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Honda.

Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части и столкнулась с тремя автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора (Audi и двумя авто марки Mazda).

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Спасатели отключили элементы питания для предотвращения возникновения возгорания автомобилей и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

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В результате ДТП пострадали два человека – водитель автомобиля Honda и пасажир автомобиля Infiniti. Их забрали в больницу.

К сожалению, пассажирка легковушки Honda от полученных травм погибла на месте. Детали ДТП устанавливает полиция.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии погибли две женщины.

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Также напомним, в Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой – мужчина не справился с управлением и выехал на "встречку".

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