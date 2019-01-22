В Днепре мужчина провалился под лед
Спасатели два часа искали мужчину, но так и не нашли
В Днепре почти два часа спасатели искали мужчину, который провалился под лед недалеко от речного порта.
Инцидент произошел на расстоянии пяти метров от причала, прямо на глазах у прохожих. Очевидцы сразу вызвали водолазов. На льду у проруби спасатели увидели шапку. Водолаз обследовал более тысячи квадратных метров под водой, и найти мужчину не удалось.
"Из-за технических условий были завершены поиски, чтобы не нарушать технику безопасности, и, возможно поисковые работы будут продолжены позже. Когда будет уже заявление от близких этого человека", – рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января, провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.
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