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В Днепре мужчина провалился под лед

Сегодня, 14:11

Спасатели два часа искали мужчину, но так и не нашли

В Днепре мужчина провалился под лед //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/707/b5e/5c4707b5e3a5a.png //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/707/b5e/5c4707b5e3a5a.png Днепр Спасатели два часа искали мужчину, но так и не нашли

В Днепре почти два часа спасатели искали мужчину, который провалился под лед недалеко от речного порта.

Инцидент произошел на расстоянии пяти метров от причала, прямо на глазах у прохожих. Очевидцы сразу вызвали водолазов. На льду у проруби спасатели увидели шапку. Водолаз обследовал более тысячи квадратных метров под водой, и найти мужчину не удалось.

"Из-за технических условий были завершены поиски, чтобы не нарушать технику безопасности, и, возможно поисковые работы будут продолжены позже. Когда будет уже заявление от близких этого человека", – рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января, провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.

Днепр, утопленник, лед, река

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