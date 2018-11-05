В Днепре на стоянке вспыхнул пожар: сгорели два внедорожника

В Днепре на временной стоянке произошел пожар, горели два внедорожника Toyota. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Пожар произошел 4 ноября на временной остановке на улице Мечникова в Шевченковском районе города. Прибывшие на место спасатели выяснили, что огонь охватил два внедорожника. В результате пожара были уничтожены панель управления и салон автомобиля Toyota Land Cruiser на площади 8 "квадратов" и повреждены колесо и покрытие автомобиля Toyota Prado на площади 4 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

"К ликвидации пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – отметили спасатели.

Напомним, 2 ноября в Днепре на автостоянке в Новокодацком районе города произошел пожар, который уничтожил два легковых автомобиля, еще два повредил.

Кроме того, ранее в Харькове загорелись пять припаркованных автомобилей. Огонь полностью охватил автомобили Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg и Chevrolet Lacetti) и частично повредил Daewoo Lanos.