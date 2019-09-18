В Днепре неделю ищут пропавшего подростка

Мальчик ушел из дома 12 сентября и до сих пор не вернулся

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре полицейские разыскивают 13-летнего мальчика, который пропал неделю назад. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Копы уточнили, что Русанов Дмитрий Андреевич ушел из дома 12 сентября и до сих пор не вернулся. Рост пропавшего – 150-160 см, он среднего телосложения. Волосы у мальчика светло-русые, а глаза голубые.

В день исчезновения школьник был одет в белую футболку, синие шорты и кофту темного цвета с желтыми надписями.

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Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Кроме того, ранее в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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