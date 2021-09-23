В Днепре неизвестный в ТікТок угрожал школе. Накануне дети видели мужчину с дробовиком

После того, как в Сети появились угрозы от неизвестного, в школу никто подозрительный не заходил. Сейчас в деле разбирается полиция

Неизвестные угрожали школе в соцсети / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальной сети ТікТок пользователь под ником Wysterd публиковал видео с угрозами школе № 136 в Днепре. Профиль неизвестного уже заблокировали. Ученики говорят, что ранее видели мужчину с оружием возле школы.

Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Что известно

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21 сентября после 5 урока ученики второго класса с учителем возвращались в помещение школы и заметили подозрительного мужчину, который проходил мимо школы. По словам детей, он держал в руках дробовик.

Как выглядит аккаунт с угрозами. Скриншот

"В школу ни одно подозрительное лицо не заходило. Администрация заведения сообщила полицию о подозрительном лице. И в УВО была направлена патрульная полиция. Территория школы была проверена", — отмечается в сообщении.

Неизвестный угрожал детям. Скриншот

Отмечается, что сейчас идут следственные действия. 22 сентября с 7 утра в школе работали следователи и дежурили патрульные. Также администрация школы подала заявление в киберполицию.

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Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.