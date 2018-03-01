В Днепре объявили бой скупщикам лома

Днепровские чиновники решительно взялись за пункты приема металлолома, куда вандалы сдают ворованные крышки канализационных люков, кабель и моторы лифтов. "Сегодня" узнала, как проходит операция "Дамоклов меч" и какие последствия ждут этот нелегальный бизнес в Днепре.

В мэрии озвучивают амбициозные планы, задумав к началу июня сравнять с землей 300 подобных пунктов. По подсчтам власть имущих, ежедневно придется убирать с карты города по пять-семь "нелегалов". Чтобы демонтировать металлоприемный пункт, на площадку, заваленную ржавыми железяками, загоняют бульдозер, который с сносит все незаконные постройки на территории.

За первые три дня в результате операции удалось снести 14 самовольно оборудованных пункта приема металла, куда сносили не только ненужное дома старье, но и ворованное коммунальное имущество. Так, металл, который раньше вандалы унесли в лом, уже вернули коммунальщикам. Среди находок — целые крышки люков и детали от лифтов.

Идея провести спецоперацию по зачистке города пришла мэру Борису Филатову во время визита в Израиль.

"Это было сложное решение. С мэрами со всего мира мы сидели и обсуждали что-то. Что — уже не помню. И за столом прозвучала фраза: "В этой стране без суда и следствия сносят дома террористов. Наверное, это неправильно. Но люди не могут быть заложниками тех, кто взрывают бомбы". И тут меня осенило. А разве мы с вами не являемся заложниками тех, кто заставляет несчастных стариков месяцами сидеть безвылазно по квартирам? Потому что лифт не работает из-за украденного кабеля. Тех, из-за кого дети падают в открытые люки, потому что крышки украдены? Разве они не террористы, а мы все не их заложники?" — написал мэр Днепра на своей странице в соцсети.

Операция "Дамоклов меч" стала полной неожиданностью для владельцев пунктов приема металла, которые настаивают, что демонтаж проходит несанкционированно без каких-либо судебных решений. Филатов говорит, что такие кардинальные меры хоть и вызывают сомнение в законности, но у чиновников попросту лопнуло терпение, ведь до этого борьба с "приемкам" не давала положительных результатов. А уже после первых сносов из города начали массово вывозить металлолом. Горожане же начали помогать мэру и оставлять адреса пунктов приема на специально созданной странице в соцсети "База пунктов приема металлолома".

Тем временем "Сегодня" выяснила, что отсутствие точек приема металла не станет помехой для любителей легкой наживы, ведь продать металл можно и в сети. Стоимость крышки люка на черном рынке составляет от 400 до 1500 грн, лифтового электродвигателя — от 800 до 5000 грн. Товар принимают весь: от медного кабеля до грузоподъемного мотора. "Приму любой металл. Кабель, люк, мотор — тоже. Только кабель нужно очистить от обмотки, а крышку люка разбить, у мотора узнать маркировку. Цена на лом часто меняется, поэтому уточнять ее нужно на момент сдачи. Все зависит от курса доллара", — рассказывает скупщик металла Виктор.

Ищут вандалов

В Днепре серьезно подошли не только к ликвидации пунктов приема металлолома, но также занимаются поиском тех, кто сбывает краденый "товар". Специально для этого полицейские начали спецоперацию "Цунами 20". За месяц копам удалось задержать 187 вандалов, причастных к краже металлолома. При этом операция "Дамоклов меч" уже дала свои плоды: за три дня зафиксировали лишь один случай хищения телефонного кабеля, вандала задержали.