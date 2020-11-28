В Днепре посетители кафе подрались с охраной: много раненых

Утром на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка

В Днепре в кафе, во время карантина выходного дня, посетителей пускали внутрь через служебный вход. Около 05:00 утра они подрались с охраной.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как сообщают правоохранители, под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.

Следователи начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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На месте преступления изъяли гильзы от травматического оружия.

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Напомним, ранее рестораторы в разных городах выходили на акции протеста против против карантина выходного дня.

14-15 ноября в Украине были первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта.

Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Сайт "Сегодня" узнал, как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина. Кроме того, нарушителей активно искала полиция.

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