В Днепре столкнулись четыре авто: есть пострадавшие (фото и видео)

Двух человек увезли в больницу

В Днепре произошло ДТП с участием четырех автомобилей – Hyundai, ВАЗ, Toyota и Skoda. В результате столкновения пострадали два человека, их госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.

По данным СМИ, инцидент случился утром 2 ноября на Слобожанском проспекте.

Водитель ВАЗ рассказал, что ехал по проспекту в сторону центра. Его якобы подрезал другой автомобиль, из-за чего он зацепил Skoda, после чего выехал на встречную полосу движения. На "встречке" ВАЗ столкнулся с Toyota и Hyundai. В результате сильного удара автомобиль развернуло — ВАЗ стал поперек дороги.

Также сообщается, что пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Их госпитализировали в городскую больницу №6.

Из-за масштабной аварии две центральные полосы движения по Слобожанскому проспекту заблокированы. Объезд организовали по встречной полосе движения.

Напомним, на трассе Киев – Чернигов произошло смертельное ДТП: там лоб в лоб столкнулись фура с прицепом и зерновоз. Один из водителей погиб, второй был госпитализирован с тяжелейшими травмами.

Также мы писали, что в Одессе мужчина на угнанном авто пытался скрыться от полицейских и устроил ДТП.

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