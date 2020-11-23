В Днепре стреляли у избирательного участка

В Днепре возле здания, в котором расположены два избирательных участка на улице Передовой, двум припаркованным авто прокололи колеса, а затем стреляли, спасаясь от погони.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
По информации издания неизвестные прокололи колеса двум машинам в присутствии их водителей, а когда за ними погнались, они, добежав до своего авто, достали оружие и несколько раз выстрелили в воздух и скрылись.
"Неравнодушный днепрянин, который стал свидетелем инцидента, на своем авто погнался за неизвестными, но недалеко от Обуховки потерял их из поля зрения", - сообщает издание.
Тем не менее машину злоумышленников позже задержали вызванные очевидцами сотрудники полиции
При задержании в салоне иномарки был только водитель, в ходе осмотра в ней нашли найдено около 15 листов с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы.
Позже свидетели инцидента опознали водителя по фото как одного из стрелявших.
Напомним, в Украине в воскресенье, 22 ноября, проходил второй тур выборов городских голов в 11 городах.
Мы также сообщали, что в Киеве суд арестовал на два месяца без определения залога троих участников вооруженной группы, которые при задержании стреляли в полицейских.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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