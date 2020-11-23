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В Днепре стреляли у избирательного участка

23 ноября, 02:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В машине стрелявших обнаружили листы с адресами избирательных участков

В Днепре возле здания, в котором расположены два избирательных участка на улице Передовой, двум припаркованным авто прокололи колеса, а затем стреляли, спасаясь от погони.

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Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По информации издания неизвестные прокололи колеса двум машинам в присутствии их водителей, а когда за ними погнались, они, добежав до своего авто, достали оружие и несколько раз выстрелили в воздух и скрылись.

"Неравнодушный днепрянин, который стал свидетелем инцидента, на своем авто погнался за неизвестными, но недалеко от Обуховки потерял их из поля зрения", - сообщает издание.

Тем не менее машину злоумышленников позже задержали вызванные очевидцами сотрудники полиции

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При задержании в салоне иномарки был только водитель, в ходе осмотра в ней нашли найдено около 15 листов с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы.

Позже свидетели инцидента опознали водителя по фото как одного из стрелявших.

Напомним, в Украине в воскресенье, 22 ноября, проходил второй тур выборов городских голов в 11 городах.

Мы также сообщали, что в Киеве суд арестовал на два месяца без определения залога троих участников вооруженной группы, которые при задержании стреляли в полицейских.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Днепр стрельба избирательный участок местные выборы
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