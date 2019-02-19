В Днепре убрали тонну мусора со стадиона
На мероприятии собралось порядка 15 человек
В Днепре убирали заброшенный стадион. Необычный субботник горожане утроили 17 февраля. Около 15 небезразличных к внешнему виду города человек расчищали стадион "Авангард" на ул. Евгения Маланюка.
"На мероприятии собралось порядка 15 человек. Для охраны порядка там дежурил экипаж полиции. В общей сложности за два часа со стадиона мы вынесли где-то 1 тонну и 200 кг мусора. Следующий субботник состоится при поддержке ФК "Энергия" в следующие выходные", — рассказал нам организатор мероприятия Дмитрий Колосов.
Узнать детали, чтобы приобщиться к благому делу, горожане смогут на странице спортклуба "Авангард" в соцсети.
Ранее мы писали, что в школе Днепропетровской области после ремонта появится стадион и 825 мест.
Также напомним, что в Днепре мужчина перерабатывает бытовые отходы. Весь хлам Павел научился сортировать и перерабатывать.
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