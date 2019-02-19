В Днепре убрали тонну мусора со стадиона

На мероприятии собралось порядка 15 человек

Фото: Денис Карпенко, dp.informator.ua.

В Днепре убрали тонну мусора со стадиона Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b2f/4ed/5c6b2f4ed8437.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b2f/4ed/5c6b2f4ed8437.jpg 2019-02-19T05:29:00+02:00 Днепр На мероприятии собралось порядка 15 человек

В Днепре убирали заброшенный стадион. Необычный субботник горожане утроили 17 февраля. Около 15 небезразличных к внешнему виду города человек расчищали стадион "Авангард" на ул. Евгения Маланюка.

"На мероприятии собралось порядка 15 человек. Для охраны порядка там дежурил экипаж полиции. В общей сложности за два часа со стадиона мы вынесли где-то 1 тонну и 200 кг мусора. Следующий субботник состоится при поддержке ФК "Энергия" в следующие выходные", — рассказал нам организатор мероприятия Дмитрий Колосов.

Узнать детали, чтобы приобщиться к благому делу, горожане смогут на странице спортклуба "Авангард" в соцсети.

Ранее мы писали, что в школе Днепропетровской области после ремонта появится стадион и 825 мест.

Также напомним, что в Днепре мужчина перерабатывает бытовые отходы. Весь хлам Павел научился сортировать и перерабатывать.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.