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В Днепре убрали тонну мусора со стадиона

Сегодня, 05:29

На мероприятии собралось порядка 15 человек

Фото: Денис Карпенко, dp.informator.ua
Фото: Денис Карпенко, dp.informator.ua.
В Днепре убрали тонну мусора со стадиона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b2f/4ed/5c6b2f4ed8437.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b2f/4ed/5c6b2f4ed8437.jpg Днепр На мероприятии собралось порядка 15 человек

В Днепре убирали заброшенный стадион. Необычный субботник горожане утроили 17 февраля. Около 15 небезразличных к внешнему виду города человек расчищали стадион "Авангард" на ул. Евгения Маланюка.

"На мероприятии собралось порядка 15 человек. Для охраны порядка там дежурил экипаж полиции. В общей сложности за два часа со стадиона мы вынесли где-то 1 тонну и 200 кг мусора. Следующий субботник состоится при поддержке ФК "Энергия" в следующие выходные", — рассказал нам организатор мероприятия Дмитрий Колосов.

Узнать детали, чтобы приобщиться к благому делу, горожане смогут на странице спортклуба "Авангард" в соцсети.

Ранее мы писали, что в школе Днепропетровской области после ремонта появится стадион и 825 мест.

Также напомним, что в Днепре мужчина перерабатывает бытовые отходы. Весь хлам Павел научился сортировать и перерабатывать.

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Тег стадион, мусор, свалка, уборка

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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