В Днепре водитель такси приняла роды у пассажирки

Схватки у женщины начались по дороге в родильный дом

В Днепре беременная женщина не доехала до роддома и родила дочь прямо посреди улицы в салоне автомобиля.

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Роды принял ее муж, ассистировала женщина-водитель такси.

Как все было, и как назвала новорожденную дочь, роженица эксклюзивно рассказала корреспондентам "Сегодня".

После бессонной ночи женщина истощена, но при этом безмерно счастлива. К "Сегодня" из роддома выходит роженица Татьяна Киселева.

"Ребенок сразу приложился к груди, был контакт – кожа к коже. Единственное, что пошло не по классике – не успела доехать до роддома", – улыбается Татьяна Киселева.

Признается: сама не понимает, как так произошло. В 38 лет для нее это уже третьи роды.

"В два часа ночи я проснулась – тянет живот. Вот я и думала, что есть еще 5 -6 часов", – говорит Татьяна.

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С мужем начали собираться в роддом. Такси долго не ехало – ждали час.

Схватки начались на полпути в больницу. Таксистка остановилась на обочине. Хотела вызвать скорую – но малыш решил не ждать медиков.

Роды принимал отец Андрей.

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Встретиться с "Сегодня" таксистка Валерия наотрез отказалась. Мол, до сих пор не оправилась от ночной смены. По телефону рассказала: помогала пассажирам, чем могла. Затем выбежала на дорогу, чтобы остановить патрульных.

"Был очень сильный туман – я дальше вытянутой руки ничего не видела. Патрульные – молодцы, нас с двух сторон до больницы сопроводили", – рассказала водитель такси Валерия.

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Что происходит – не сразу поняли и врачи. Роды, говорят, были стремительные, но прошли без осложнений. Все, что им оставалось – перерезать пуповину.

"Девочка – 3,5 килограмма, 55 сантиметров рост. Абсолютно здоровая. Папа все сделал правильно, не волновался. Мы даже подумали, что он врач", – говорит генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Он был на первых двух родах. И к третьим был и морально и физически готов", – раскрыла секрет мастерства мужа Татьяна Киселева.

Дочь ждали с нетерпением, назвали Светланкой. Она крепко спит и хорошо ест. На состояние девочки у медиков никаких нареканий, поэтому за несколько дней маму и дочь выпишут. Дома их с нетерпением ждут папа и старшие дети – Юля и Дима.

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