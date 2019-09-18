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В Днепропетровской области чиновники воровали деньги на отоплении

18 сентября, 12:58

Журавель Максим

Преступники наладили схему растраты бюджетных средств

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Днепропетровской области полицейские пресекли мошенническую схему по растрате бюджетных денег. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в регионе.

Как выяснилось, чиновники Верхнеднепровской районной администрации наладили схему растраты бюджетных средств. Должностные лица вносили в документы фейковые показания об использованной тепловой энергии, затраченной на отопление в учебных заведениях в 2018 / 2019 годах.

Впоследствии судебно-экономическая экспертиза показала, что государству был причинен ущерб на сумму более 330 тысяч гривен.

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"Одному из чиновников Верхнеднепровской райгосадминистрации было объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 УК Украины ("Служебный подлог") и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Сейчас продолжаются досудебные расследования.

Также мы сообщали, что оперативники спецслужбы задержали двух руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на продаже дорожных материалов.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

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