Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна

Сегодня, 15:40

Родители находились на кухне, а малыш в другой комнате

Фото: АТН.
Фото: АТН..
В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/035/72d/5c503572db4a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/035/72d/5c503572db4a9.jpg Днепр Родители находились на кухне, а малыш в другой комнате

В городе Каменское двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская на своей странице в Facebook.

"9:45, г. Каменское, сообщение от медиков, что к ним доставлен ребенок 2016-го года рождения. Родители находились на кухне, малыш был в другой комнате, залез на подоконник и выпал из окна. 2-й этаж, но состояние тяжелое, кома", – написала Анна Старчевская. 

Напомним, во Львове подросток выпал из окна и погиб. От полученных травм 16-летний парень скончался до приезда медиков.

Также мы писали, что в Харьковской области отец выбросил пятилетнего сына из окна четвертого этажа. Полиция задержала 40-летнего жителя Чугуева.

Также ранее мы писали, что все больше малышей гибнут или тяжело травмируются из-за того, что выпадают из окон с москитными сетками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ребенок, выпал, из окна

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черновцах иностранный студент выпал с балкона четвертого этажа и выжил

26 января, 15:58

Парня госпитализировали с многочисленными переломами и ушибами внутренних органов

В Харьковской области отец выбросил пятилетнего сына из окна четвертого этажа

13 января, 12:26

Полиция задержала 40-летнего жителя Чугуева

Во Львове подросток выпал из окна и погиб

9 января, 22:06

От полученных травм 16-летний парень скончался до приезда медиков

Видеошок: ребенок, выпавший из окна, чудом спасся, приземлившись на спину друга

15 ноября 2018, 22:56

В этот момент его друг наклонился за катушкой, и мальчик приземлился прямо на его спину

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Украину предложили переименовать из-за России

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Возле Киева нашли волка: его сбила машина