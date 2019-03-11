В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна

Родители находились на кухне, а малыш в другой комнате

Фото: АТН..

В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/035/72d/5c503572db4a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/035/72d/5c503572db4a9.jpg 2019-03-11T15:40:00+02:00 Днепр Родители находились на кухне, а малыш в другой комнате

В городе Каменское двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская на своей странице в Facebook.

"9:45, г. Каменское, сообщение от медиков, что к ним доставлен ребенок 2016-го года рождения. Родители находились на кухне, малыш был в другой комнате, залез на подоконник и выпал из окна. 2-й этаж, но состояние тяжелое, кома", – написала Анна Старчевская.

Напомним, во Львове подросток выпал из окна и погиб. От полученных травм 16-летний парень скончался до приезда медиков.

Также мы писали, что в Харьковской области отец выбросил пятилетнего сына из окна четвертого этажа. Полиция задержала 40-летнего жителя Чугуева.

Также ранее мы писали, что все больше малышей гибнут или тяжело травмируются из-за того, что выпадают из окон с москитными сетками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.