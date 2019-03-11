В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна
Родители находились на кухне, а малыш в другой комнате
В городе Каменское двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская на своей странице в Facebook.
"9:45, г. Каменское, сообщение от медиков, что к ним доставлен ребенок 2016-го года рождения. Родители находились на кухне, малыш был в другой комнате, залез на подоконник и выпал из окна. 2-й этаж, но состояние тяжелое, кома", – написала Анна Старчевская.
Напомним, во Львове подросток выпал из окна и погиб. От полученных травм 16-летний парень скончался до приезда медиков.
Также мы писали, что в Харьковской области отец выбросил пятилетнего сына из окна четвертого этажа. Полиция задержала 40-летнего жителя Чугуева.
Также ранее мы писали, что все больше малышей гибнут или тяжело травмируются из-за того, что выпадают из окон с москитными сетками.
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