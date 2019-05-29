В Днепропетровской области накрыли три зала игровых автоматов

У организатора изъяли компьютерную технику и крупную сумму денег

Фото: dp.npu.gov.ua.

В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность трех нелегальных залов игральных автоматов. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.



Как выяснилось, 29 мая правоохранители провели санкционированные обыски в месте, где проживал организатор незаконного бизнеса, а также в самих игровых залах. В ходе обысков полицейские изъяли 39 компьютеров, 48 тысяч гривен, 2,5 тысячи долларов США и бухгалтерскую документацию.





Организатором игорного бизнеса оказался 41-летний житель Никополя.



"После проведения соответствующих экспертиз, следователи будут решать вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении по статье 203-2 УК Украины ("Занятие игорным бизнесом"). Согласно санкции статьи, ему грозит штраф в размере от 170 до 680 тысяч гривен", — рассказали в отделе коммуникации ГУ НП области.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре под вывесками интернет-клубов скрываются залы игровых автоматов.



Мы также писали, что полицейские в Днепропетровской области накрыли подпольное казино.

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