В Днепропетровской области спасали лебедей

В Каменском Днепропетровской области лебедей спасали от мучительной смерти. Птицы оказались в ловушке, когда их водоем сковало льдом. Впрочем, обещают синоптики, в скором времени наступит оттепель. Поэтому вновь водохранилище замерзнуть не успеет. Но местные жители и дальше намерены наблюдать за птицами.

Как сообщалось, почти ежедневно Киевская команда спасения животных привозит в резиденцию "Межигорье" раненых лебедей. Там птиц ждет реабилитация.

"Может быть, какая-то рана, может, браконьеры подстрелили. А у этого – нет лапки. Наткнулся на рыболовные сети в реке, и чтобы сохранить жизнь – ее пришлось ампутировать. Передавило кровоток и нога просто отмерла, и это проблема. Это уже второй у нас такой лебедь", – рассказывает биолог-консультант зоопарка "Межигорье" Сергей Григорьев.

Напомним, с первым льдом у спасателей и волонтеров значительно увеличилось и количество вызовов о помощи замерзающим на озерах лебедям.