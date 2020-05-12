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В Днепропетровской области спасатели болгаркой вырезали кусок стены, чтобы спасти котенка (видео)

12 мая, 16:51

Сергей Пономаренко

Мяуканье котенка услышали жители квартиры на шестом этаже многоэтажки

В Вольногорске Днепропетровской области, где ранее обнаружили неизвестных пауков, нападающих на людей, спасли котенка, который каким-то образом очутился в технологическом отверстии в стене многоэтажного дома. Спасателям пришлось вырезать в стене отверстие, чтобы достать животное.

Мяуканье котенка услышали жители квартиры на шестом этаже многоэтажки. Разрезав болгаркой стену, бригада ГСЧС вытащила питомца. Владелица квартиры, которая и вызвала помощь, решила оставить спасенное животное себе.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Киеве прошла целая спецоперация по спасению кота, который забрался на высокое дерево и не мог сам спуститься на землю.

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Сотрудник службы спасения животных Киева забрался на дерево и пилил ветку, на которой сидел кот, а снизу собрались десять человек, которые держали в руках натянутый синий тент, чтобы им поймать падающее животное.

Также мы сообщали о том, что в Киеве, на улице Воздвиженской, 14 открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой.

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кошка кот котенок ГСЧС Днепропетровская область спасение животных

Источник: Сегодня

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