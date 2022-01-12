В Днепропетровской области загорелся автобус с пассажирами (фото)

Спасатели отметили, что в момент возникновения пожара в транспорте находилось восемь человек

Салон автобуса охватило огнем / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи поселка Росишки Синельниковского района Днепропетровской области сегодня, 12 января, прямо во время движения загорелся автобус. Он перевозил рабочих одного из местных предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели рассказали, что огнем был охвачен моторный отсек и салон автобуса.

"На момент возникновения возгорания в транспортном средстве находилось восемь человек, которые, к счастью, успели его покинуть до того момента, когда огонь охватил весь салон", – сообщили в пресс-службе.

Пожар ликвидировали 4 спасателя и 1 единица пожарно-спасательной техники.

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В Киеве на ходу вспыхнул трактор коммунальщиков

10 января на Столичном шоссе во время работы вспыхнул трактор. По словам испуганного водителя, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. К счастью, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Случайные прохожие смогли собственными силами потушить огонь, так что спасателям ГСЧС оставалось только смыть горючее с асфальта.

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